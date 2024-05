Sei in ansia? Ti bastano 10 minuti con queste tre facilissime posture yoga e dormirai come un neonato

Il sonno tarda ad arrivare e l’ansia ti divora? Pratica queste semplici posizioni di yoga e abbandona ogni pensiero negativo.

L’ansia può rovinare una buona notte di sonno, lasciandoti stanco e irrequieto il giorno successivo.

Ma non temere, la soluzione potrebbe essere più vicina di quanto pensi.

Con soli 10 minuti di pratica yoga prima di andare a letto, puoi migliorare notevolmente la qualità del tuo sonno e ridurre lo stress.

Scopri come praticare queste pose facilmente accessibili per portare equilibrio e tranquillità nella tua routine notturna e svegliarti rigenerato ogni mattina.

I segreti dello yoga: come rilassarsi prima di dormire

Lo yoga è da sempre riconosciuto come una pratica che non solo rinforza il corpo ma anche calma la mente, preparandoci così per un riposo migliore. Tra le molte posizioni dello yoga, ce ne sono alcune particolarmente adatte per rilassarsi alla fine della giornata e conciliare il sonno in modo più efficace.

Secondo la Harvard University, ci sono tre posizioni di yoga che sono particolarmente consigliate per un miglior riposo notturno. Esaminiamo queste posizioni e come possono essere eseguite per ottenere i massimi benefici.

Tre semplici posizioni yoga per un sonno ristoratore

La Savasana è una posizione di profondo rilassamento che di solito si esegue alla fine di una sessione di yoga. Nonostante la sua apparente semplicità, è estremamente efficace nel rilasciare tensioni muscolari e mentali . Per eseguire la Savasana, sdraiati supino sul pavimento con le gambe leggermente divaricate e le braccia estese ai lati con i palmi verso l’alto. Chiudi gli occhi e rilassa completamente il corpo, respirando lentamente e profondamente. Concentrati nel rilassare ogni parte del corpo e liberare qualsiasi tensione accumulata. Resta in questa posizione per almeno 5 minuti per massimizzare i suoi benefici.

La Balasana è una delle posizioni più conosciute dello yoga, famosa per il suo potere di alleviare lo stress e la tensione nella schiena , nelle spalle e nel collo. È una posizione che induce una sensazione di calma e stabilità. Per eseguire la Balasana, inizia seduto sui talloni con le ginocchia leggermente separate. Poi, piega il busto in avanti e abbassa la fronte a terra. Le braccia possono essere estese in avanti o posizionate lungo i fianchi, a seconda della tua comodità. Mantieni la posizione per almeno un minuto , respirando profondamente e permettendo ai muscoli e alla mente di rilassarsi completamente.

Infine, la Viparita Karani è una posizione che aiuta a ridurre la fatica delle gambe e dei piedi, promuovendo la circolazione sanguigna e il rilassamento del sistema nervoso. È particolarmente benefica per coloro che trascorrono molto tempo in piedi durante il giorno. Per eseguire questa posizione, siediti vicino a una parete con un lato del corpo toccandola. Poi, ruota il corpo e posiziona le gambe verso l'alto, appoggiandole alla parete mentre ti sdrai sul pavimento. Mantieni le braccia estese ai lati e respira profondamente. Resta in questa posizione per 5-10 minuti per massimizzare i suoi effetti rilassanti.

Queste tre posizioni yoga offrono un modo efficace per rilassarsi prima di dormire e ottenere un riposo più ristoratore. Aggiungile alla tua routine serale per godere dei benefici di uno yoga che prepara mente e corpo per il sonno.