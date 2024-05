Con questo trucco spendi il 50% in meno per fare la spesa alimentare | Mangi più variegato, compri più cibo e spendi la metà

Se spendi troppo in alimentari, abbiamo la soluzione che fa al caso tuo – ed è più semplice di quanto credi.

La spesa ti tormenta? Non sei l’unico. Il costo della vita, già alto di suo, diventa ancora più schiacciante se consideriamo la questione alimentare.

Fortunatamente, potrebbe esistere una soluzione che ti permette di ridurre drasticamente i costi della spesa senza compromettere la qualità o la varietà del cibo che porti a casa – anzi, migliorandola.

Che tu stia cercando di risparmiare denaro, mangiare in modo più sano o semplicemente gestire meglio il tuo budget familiare, siamo certi che questo “stratagemma” faccia al caso tuo.

Il lato migliore? Trovi tutto in un’unica app.

Risparmiare soldi e ridurre gli sprechi con un’app rivoluzionaria

Too Good To Go è un’app che connette utenti a negozi e ristoranti per acquistare cibo invenduto a prezzi scontati, riducendo gli sprechi alimentari. Gli utenti possono acquistare “magic bags” con una varietà di prodotti, promuovendo la sostenibilità e risparmiando. I negozi caricano l’invenduto del giorno, permettendo agli utenti di scoprire offerte vicine e prenotare attraverso l’app. L’idea è di combattere lo spreco alimentare, sensibilizzando e incentivando consumatori e negozi a ridurre gli scarti.

Too Good To Go ha una grande presenza internazionale, con milioni di utenti impegnati a ridurre gli sprechi in tutto il mondo. Il costo di una bag, in Italia, si aggira tra i 3 e i 6 euro, e il valore effettivo del contenuto è indicato direttamente sull’app. Il ritiro è solitamente previsto direttamente al negozio, che puoi selezionare da un’area personalizzabile a seconda delle tue esigenze, ma esistono anche dei pack con consegna a casa. Se hai ancora dei dubbi sulle funzionalità di quest’app, ecco alcuni consigli per ottenere il massimo da Too Good To Go.

I consigli utili per il miglior utilizzo di TGTG

Quando si tratta di TGTG, è importante essere flessibili: anche se di solito puoi aspettarti un sacchetto pieno di delizie di fine giornata, ciò che ricevi può variare notevolmente. La finestra di ritiro varia da un locale all’altro, quindi pianifica di conseguenza; assicurati di selezionare un orario che si adatti al tuo programma, in modo da non perdere l’opportunità di ritirare il cibo. Se ti ritrovi con più cibo di quanto riesci a consumare, congela ciò che non puoi mangiare subito: assicurati di sigillare bene il cibo per preservarne la freschezza. Anche se TGTG potrebbe non essere disponibile ovunque in Italia, è possibile controllare cosa è disponibile durante i viaggi: è un’esperienza divertente e ti permette di scoprire nuovi posti e sapori. Infine, quando ritiri il cibo, assicurati di rispettare le buone maniere: cancella il ritiro in anticipo se non puoi più andare a ritirare la tua Magic Box.

Too Good to Go non è solo un modo per risparmiare denaro, ma contribuisce anche a combattere lo spreco alimentare. Con migliaia di esercizi alimentari registrati, l’app sta facendo la sua parte per ridurre il cibo gettato via. È un vantaggio sia per i consumatori che per i ristoranti e, con i giusti consigli, puoi massimizzare i benefici di questa piattaforma innovativa.