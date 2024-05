170€ di multa se vai in giro con i vetri dell’auto conciati così | Al posto di blocco non ti chiedono nemmeno patente e libretto

Lo sapevi che se riduci i vetri della tua macchina in questo modo, hai una multa assicurata? Rischi circa 170 euro.

Quando si decide di prendere la patente e acquistare poi una macchina, bisogna conoscere bene il codice stradale. Potrà suonare come una banalità, ma spesso le persone non conoscono alcune regole che sono in realtà basilari. Per esempio, quando si deve decidere per la carrozzeria, non si può chiedere qualsiasi cosa, ma colori ed eventuali immagini devono essere approvate. Ovviamente non devono essere immagini che possono offendere qualcuno.

Inoltre, la macchina deve essere sempre riconoscibile. Questo significa che la targa deve essere sempre visibile, sia davanti sia dietro e questo significa che non può mai essere coperta. Ogni tentativo di mascheramento della targa è illegale e si rischiano multe molto salate.

La targa, inoltre, può diventare non riconoscibile anche senza farlo apposta. Può capitare infatti che si sporchi, impendendo quindi di leggere bene cifre e lettere. Non tutti forse lo sanno, ma per legge il veicolo deve essere sempre pulito, soprattutto sui finestrini, per garantire la massima visibilità.

Finestrini sporchi dell’auto, si rischia la multa

L’auto deve essere sempre pulita, per legge. Che cosa significa “pulita”? Questo non vuol dire che l’auto deve sempre brillare, ma non può essere eccessivamente sporca, né sulla carrozzeria né soprattutto sui finestrini. Un’auto pulita non è solo bella da vedere, ma molto semplicemente indica che appartiene a qualcuno.

Vedendo invece un’auto eccessivamente sporca, un vigile potrebbe pensare che sia stata abbandonata, e quindi portarla via con un carro attrezzi. A quel punto dovresti recarti al deposito, dimostrare che l’auto ti appartiene e che funziona correttamente (con tutti i documenti corretti, ovviamente anche l’assicurazione) e poi pagare multa e trasporto.

Cosa succede, invece, quando l’auto non è troppo sporca sulla carrozzeria, ma sui vetri sì? Anche in questo caso si rischia una multa molto alta.

Auto sporca, quando si rischiano 168 euro di multa

Secondo l’articolo 102 del Codice stradale, è obbligatorio mantenere i vetri della propria auto sempre ben puliti. Questo perché l’auto deve essere sicura e questo significa che il conducente deve garantire una buona visibilità.

L’articolo 102, inoltre, cita anche la questione della targa che. come detto anche sopra, deve essere sempre pulita e sempre ben riconoscibile nella sua interezza. Cercare di nasconderla o occultarla è illegale e si rischiano dai 41 ai 168 euro di sanzione. Per questo, assicurati di lavare la tua macchina regolarmente, lasciando ben puliti i finestrini e la targa.