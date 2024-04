Incidenti in aumento del 36% se circoli in questi orari | Evitali come la peste, la gente muore come mosche

Se guidi in questi orari il rischio di incidenti aumenta esponenzialmente: ecco cosa fare per evitare colluttazioni fatali.

Nella frenesia quotidiana, saper riconoscere i momenti più pericolosi della giornata sulla strada può fare la differenza tra la vita e la morte.

Un recente studio ha rivelato un aumento del 36% negli incidenti stradali in determinati orari, mettendo in evidenza un fenomeno preoccupante.

Quel che emerge da questi dati è un avvertimento che sottolinea l’urgenza di adottare misure preventive.

Scopriamo insieme quali sono gli orari critici e come proteggerci mentre viaggiamo per le nostre strade.

Attenzione alla circolazione in questi orari

Recenti dati forniti da un esperto di assicurazioni hanno messo in luce un preoccupante aumento degli incidenti stradali durante le ore intorno all’orario scolastico. Secondo Lorna Connelly, responsabile dei reclami presso Admiral Insurance, circa un quarto dei reclami legati all’andata a scuola coinvolge un conducente che tampona l’auto davanti per errore. Connelly ha avvertito i genitori di prestare maggiore attenzione durante le ore di punta, poiché i dati aziendali mostrano un aumento del 36% degli incidenti rispetto agli stessi periodi durante le vacanze scolastiche, con un picco del 68% alle partenze del mattino.

“Non c’è dubbio che possa essere un momento particolarmente frustrante per essere in strada”, ha dichiarato Connelly, “con i conducenti che affrontano più traffico, pressioni di tempo e possibili distrazioni da parte di altri passeggeri. Ma è vitale rimanere calmi e guidare con attenzione, specialmente quando ci sono più bambini intorno, sia come pedoni che come passeggeri in altri veicoli.” La sicurezza stradale durante l’orario scolastico è una priorità, e ci sono diversi suggerimenti che possono aiutare a prevenire incidenti.

Aumento di incidenti, ecco cosa fare per evitarli

Essere consapevoli dei pedoni: Durante l’orario scolastico, ci sono più bambini in strada. Sii particolarmente vigile e osserva sempre la presenza di pedoni, specialmente vicino alle scuole e agli attraversamenti pedonali. Prestare attenzione al traffico: Durante le ore di punta, il traffico può essere intenso. Presta particolare attenzione agli attraversamenti pedonali, ai segnali stradali e alle zone limitate di velocità. Essere cortesi: Sii cortese con gli altri utenti della strada. Lascia spazio sufficiente tra il tuo veicolo e quelli davanti a te e segnala con chiarezza le tue intenzioni di cambio di corsia o di svolta. Concedere tempo extra: Pianifica il tuo viaggio in anticipo e concediti tempo extra per affrontare il traffico e gli imprevisti lungo il percorso. Arrivare in ritardo è meglio che correre il rischio di un incidente. Evitare distrazioni: Elimina qualsiasi fonte di distrazione mentre sei al volante. Questo include l’uso del telefono cellulare, la messa a punto della radio e la gestione di situazioni interne al veicolo che possono distogliere l’attenzione dalla strada.

La prevenzione degli incidenti richiede una guida attenta e paziente da parte di tutti i conducenti. Anche i genitori possono giocare un ruolo importante nell’insegnare ai loro figli l’importanza della sicurezza stradale e nel promuovere comportamenti responsabili quando si trovano in strada. Inoltre, le istituzioni scolastiche possono adottare misure per migliorare la sicurezza degli studenti, come la presenza di guardie del traffico o la sensibilizzazione attraverso programmi educativi sulla sicurezza stradale.