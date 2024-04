Sei alla ricerca di lavoro? Ora girano questo succulento assegno per rimetterti in pista | Sei a posto per una vita

Sei ancora alla ricerca di un buon lavoro ma non riesci a trovare quello gusto? Abbiamo il voucher fatto apposta per te.

Trovare un valido impiego oggi è particolarmente complicato e questo perché il mondo del lavoro è cambiato in modo drastico nel corso degli ultimi anni. Le aziende ma anche i privati sono alla ricerca di figure sempre più qualificate ma allo stesso tempo anche particolarmente giovani.

Chi ha perso il lavoro nel corso degli ultimi anni o chi è alla ricerca di un primo impiego non ha quindi la strada spianata. Al contrario deve fare i conti con numerosi ostacoli, sia di natura economica sia dal punto di vista della burocrazia.

In tal senso però è adesso disponibile una sorta di aiuto economico per chi è ancora alla ricerca di un impiego e si tratta dell’assegno di ricollocazione ma vediamo di cosa si tratta.

Sei alla ricerca di un lavoro? Ecco chi può aiutarti

Se rientri quindi nella categoria di coloro che dopo aver perso il lavoro sono alla ricerca di una nuova occupazione ma con scarsi risultati, allora puoi senza dubbio valutare una ulteriore ipotesi. Lo Stato da diverso tempo ha infatti messo a disposizione dei disoccupati un assegno di ricollocazione. Nel dettaglio stiamo parlando di un voucher di tipo economico destinato a quei lavoratori CIGS (in cassa integrazione straordinaria).

Questo voucher deve essere utilizzato nei centri per l’impiego o presso gli operatori accreditati per ricevere assistenza nella ricerca di un nuovo posto di lavoro. Il beneficiario dell’assegno deve quindi scegliere l’ente consultando l’albo di quelli accreditati a ricevere il voucher, presentarsi ad un colloquio e poi seguire le indicazioni del tutor a cui viene assegnato.

Assegno di ricollocazione: questioni di cifre

Dopo aver quindi capito quale iter seguire per ottenere il suddetto voucher, passiamo invece alle cifre. La somma a disposizione del beneficiario non è una quota fissa in quanto questa varia a seconda del contratto che viene stipulato con l’ente di riferimento. Se il contratto ha una durata che va dai 3 ai sei mesi, allora la cifra che si riceve andrà dai 250 ai 1.250 euro. Se supera i sei mesi invece la cifra andrà tra i 500 ed i 2.500 euro.

Ci sono poi due casi particolari. Nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia si può firmare solo un accordo di tre mesi. Invece sul resto del territorio si può anche firmare un accordo a tempo indeterminato ed in questo caso la somma che l’ente riceverà, potrà variare tra i 1.000 ed i 5.000 euro totali.