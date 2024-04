Assicurazione RC Auto: controlla la clausola scritta a piè di pagina | Devi inserirla subito nel contratto o ti rovini la vita, non te lo dicono mai

Attenzione quando stipuli la tua assicurazione RC Auto: c’è una clausola che devi inserire subito nel contratto.

Quando ci si mette alla guida della propria auto bisogna fare sempre molta attenzione. Non sono ammessi errori di distrazione in quanto il rischio è quello di provocare incidenti e questi in alcuni casi possono essere anche mortali.

Per questo motivo il Governo ha stipulato nuove regole presenti nel Codice della Strada e chi non le rispetta può andare incontro a pene molto severe, sia dal punto di vista economico che penale.

Tra le normative più stringenti in merito a come comportarsi alla guida troviamo senza dubbio quella relativa al consumo di alcool. In tal senso bisogna prestare anche attenzione ad una clausola presente sul contratto dell’assicurazione ma andiamo con ordine.

Codice della strada: la normativa in caso di guida in stato di ebrezza

Come abbiamo detto, quando ci si mette alla guida bisogna prestare attenzione ed evitare ogni tipo di distrazione. Inoltre si deve essere sempre concentrati per evitare incidenti. Spesso però si rischia di essere poco lucidi e questo succede quando si consuma dell’alcool. Per questo motivo ci sono norme particolarmente dure all’interno del Codice della Strada e che tengono conto anche del livello di alcool.

Quando si è oltre lo 0,5 gr per litro di alcool nel sangue si è già fuori norma e si rischia una multa pesante. Se si ha un valore che supera 1,5 gr per litro si rischia l’arresto fino ad 1 anno con in aggiunta il sequestro della patente. Diversi i risvolti se si causa un incidente ed in questo caso in nostro aiuto può arrivare l’assicurazione.

Guida in stato di ebrezza: cosa può fare l’assicurazione

In caso di incidenti infatti l’assicurazione si occupa di risarcire subito la vittima. Successivamente però la stessa agenzia assicurativa può richiedere all’assicurato di restituire la somma anticipata. In questo caso si parla di diritto di rivalsa e si tratta di una clausola sempre presente nel contratto che si stipula con l’assicurazione. Se però prestate attenzione, potete anche evitare di pagare.

La suddetta clausola non vale infatti se il tasso di alcool nel sangue è al di sotto dello 0,5 gr per litro. Oppure non è valida se all’interno del contratto è presente la clausola per la rinuncia al diritto di rivalsa assicurativa. Da sottolineare che questi accorgimenti non hanno alcun valore per quanto riguarda la vertenza di tipo penale.