Curriculum, da ora devi riscriverlo con questo nuovo font: se non ti chiamano questo potrebbe essere il motivo | Aumenta le tue chance

Stai cercando lavoro e devi scrivere il curriculum? Allora dovresti provare a usare questo nuovo font: potresti avere più probabilità di essere ricontattato.

La ricerca di un nuovo lavoro è sempre un’esperienza un po’ stressante. Di solito, per evitare di restare senza fondi, si consiglia di cercarne uno nuovo mentre ancora si sta svolgendo il vecchio, in modo dopo da poter fare un passaggio senza essere rimasti senza stipendio per troppo tempo. Oppure si è perso il lavoro e bisogna cercarne un altro ancora, oppure si sta cercando il primo lavoro in assoluto.

Qualunque sia la motivazione e la situazione, bisogna sempre passare attraverso un passaggio fondamentale: la compilazione e l’invio del curriculum. Una volta inviato il curriculum bisogna poi aspettare, sperando di aver suscitato un qualche interesse verso l’azienda a cui lo abbiamo mandato.

Ma come si scrive il curriculum perfetto? Una vera e propria legge che assicuri il successo non c’è, però ci sono sempre alcuni trucchetti che si possono usare: uno di questi riguarda il font. Quale sarebbe meglio scegliere? Microsoft ne ha rilasciato uno che sembrerebbe perfetto per questo scopo.

Curriculum vitae, quale font usare?

Quando bisogna redigere un curriculum, per prima cosa bisogna scegliere il modello. Online se ne trovano tantissimi, da quelli offerti da siti come Canva, oppure i modelli che si possono scegliere direttamente su Word. A seconda del sito o del programma che si usa, ci sono diversi font a disposizione e bisogna fare attenzione a sceglierne uno adatto.

In passato, si usavano molto Arial e Times New Roman, ma negli ultimi tempi sembra che in molti abbiano virato verso altri font più funzionali e più leggibili. Per tanti anni, uno dei preferiti di Microsoft stessa è stato Calibri, ma ora sembra che sia giunta l’era di tramontare anche per lui. Microsoft, infatti, starebbe cercando di promuoverne uno nuovo per la sua qualità di alta leggibilità.

Curriculum, il nuovo font promosso da Microsoft

Microsoft starebbe virando da Calibri a una nuova famiglia di caratteri chiamata Aptos. Aptos, infatti, avrebbe delle migliori qualità di leggibilità, adattabile a tutti gli schermi, dal computer allo smartphone, nonché ovviamente su carta stampata. Microsoft si starebbe occupando di promuovere l’utilizzo di Aptos proprio nella redazione di testi come il curriculum.

Ma Aptos è davvero il font migliore per scrivere un curriculum? Secondo Fast Company, un esperto recruiter che durante la sua carriera ha esaminato oltre centomila curriculum dice che la scelta del font è fondamentale e Aptos è un’ottima soluzione, che sta diventando sempre più popolare. Che aspetti? Implementalo anche tu su tutti i tuoi programmi di scrittura.