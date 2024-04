Stipendi da capogiro: usa il trucco della catapulta per la tua busta paga | Da 15.000€ all’anno a 70.000€, ti scoppia il conto corrente

Vuoi aumentare il tuo stipendio? Forse dovresti cambiare Paese, senza per forza dover andare lontanissimo: in questi quattro Stati i lavoratori guadagnano il triplo rispetto all’Italia.

Uno dei tasti dolenti principali di quando si parla di economia italiana riguarda senza dubbio gli stipendi. Da diversi anni, ormai, gli stipendi di praticamente tutti i settori sembrano essere rimasti “bloccati”, mentre invece i costi della vita continuano a crescere. Questo provoca, oltre a enormi disagi vari, anche malcontento nei lavoratori, nonché la loro migrazione verso Paesi più convenienti.

Per esempio, prendiamo gli infermieri. Il settore sanitario è uno di quelli che negli ultimi anni ha subito più tagli, che hanno inciso anche sulle buste paga dei lavoratori, nonché sulla loro mole stessa di lavoro: potendo pagare meno persone, quelle che restano hanno molti più compiti da svolgere e di fatto lavorano per due.

In Italia un infermiere guadagna al mese dai 1.200 ai 2.000 euro netti, a seconda della specializzazione. Molti infermieri si lamentano che questi compensi sono troppo bassi, se si considerano la mole di lavoro e le responsabilità. Per fortuna, però, ci sono Paesi (anche molto vicini a noi) che sembrano riconoscere di più questa professione. Ecco quali.

Stipendi alti, quanto guadagna un infermiere in Svizzera e in Belgio

Di fatto, lo stipendio annuale di un infermiere in Italia si aggira intorno ai 30.000 euro lordi. Ma non ovunque è così. Già in Spagna e in Francia guadagnano circa 10.000 euro in più, come riportato da Euronews. In generale, in nord Europa gli stipendi sono più alti, ma bisogna guardare anche Paesi più piccoli come Svizzera e Belgio.

In Svizzera un infermiere guadagna oltre 70.000 euro all’anno: a seconda della specializzazione e dell’esperienza, lo stipendio si aggira intorno agli 80.000 e i 100.000 euro annui, quindi circa 4.000 euro netti al mese. In Belgio, invece, un infermiere guadagna circa 74.000 euro all’anno.

Stipendi alti, in quali Paesi si guadagna di più

Ma non finisce qua. In Islanda, per esempio, un infermiere guadagna intorno ai 75.000 euro all’anno. Tuttavia, il Paese in Europa dove un infermiere guadagna di più in assoluto è il Lussemburgo. Qui gli infermiere guadagnano in media 100.000 euro all’anno, ma in base alle competenze e agli anni di esperienza questo stipendio si alza facilmente fino a 120.000 euro.

Bisogna sempre ricordare che poi questi stipendi vanno paragonati ai costi della vita di questi Paesi, che ovviamente sono più alti di quelli dell’Italia, però generalmente si può dire che sono molto più proporzionati rispetto a noi.