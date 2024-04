Se devi vendere casa usa questo trucchetto per farla sembrare più grande e luminosa | Cresta del 20% in più sul prezzo di mercato

Eccovi alcuni consigli utili e trucchetti per vendere la vostra casa e guadagnare il 20% in più del valore iniziale.

Da diversi anni ormai il mercato dell’immobiliare in Italia è in forte crescita. Milioni di italiani ogni giorno decidono di investire comprando una nuova casa. Allo stesso tempo sono milioni coloro che decidono di mettere in vendita la propria abitazione.

Non è insolito vedere i proprietari degli immobili fare di tutto per aumentare in modo esponenziale il prezzo della propria casa. In tal senso vogliamo proporvi alcuni consigli utili per rendere la nostra casa più grande o almeno dare questa idea a chi viene a vederla.

Alcuni di questi accorgimenti possono anche portare ad un 20% in più sul guadagno ma vediamo insieme cosa potete fare.

Vuoi vendere la tua casa? Ecco come fare per guadagnare di più

Quando abbiamo una casa piccola, la prima cosa che vogliamo fare è renderla, dal punto di vista ottico, molto più grande e spaziosa. Un dettaglio non da poco che da un lato aumenta il valore di mercato di una abitazione e dall’altro può essere un modo per convincere il compratore a fare questo importante investimento. In tal senso possiamo mettere in pratica alcuni consigli utili studiati proprio da chi si occupa di interni.

Il primo suggerimento utile è quello di prestare attenzione ai colori. Il consiglio è quello di utilizzare colori tenui come il crema, il beige o il bianco per quanto riguarda la tappezzeria. Si può invece optare per i colori pastello come il rosa o il verde menta per gli arredi come i divani o le poltrone ma non è finita qui perché la lista di consigli è davvero lunga.

Una casa più grande è possibile: i consigli

Per rendere una casa più spaziosa a prima vista, il consiglio è quello di prestare attenzione anche ai mobili che andate a scegliere. Nel caso della sala da pranzo sono per esempio funzionali i mobili bassi, le luci al LED in alcuni punti strategici ed infine gli specchi sono in grado di dare maggiore profondità alla stanza. In cucina invece si consigliano mobili bianchi o comunque dai toni chiari ma soprattutto lisci e senza maniglia.

Massima attenzione anche alle pareti ed alle scelte in merito al pavimento. Nel primo caso meglio non esagerare con mensole o quadri ma scegliere solo quegli oggetti indispensabili. Per il pavimento invece il consiglio è quello di scegliere mattonelle molto semplici ma soprattutto di un unico stile per tutte le stanze della casa.