Questa estate addio afa per sempre: col nuovo bonus condizionatori risparmi il 70% sul prezzo di listino | La lista è appena stata pubblicata

Stai pensando di comprare un condizionatore per proteggerti dalla calura estiva? Ecco che cosa prevede il nuovo bonus: risparmi fino al 70%.

L’estate si avvicina e anche se negli ultimi giorni il meteo è stato un po’ instabile, si prevede una stagione molto calda, in cui facilmente si sfioreranno i 40 gradi. Queste temperature anomale si riconducono facilmente al cambiamento climatico e al surriscaldamento globale e molte persone stanno cercando di correre ai ripari.

Il governo ha messo a disposizione diversi bonus per poter acquistare elettrodomestici utili e allo stesso tempo risparmiare molto sul prezzo di listino. Anche se sono proprio alcuni condizionatori a peggiorare la situazione climatica, è anche vero che vivere senza oggi è diventato praticamente impossibile.

Se quindi stai pensando di comprare anche tu un condizionatore, puoi approfittare del bonus condizionatore che il governo italiano ha messo a disposizione: è molto conveniente e ti permette di risparmiare fino al 70% sul prezzo di listino. Ecco quali sono tutte le condizioni per ottenerlo.

Bonus condizionatore, detrazioni dal 50% al 70%

Per ottenere il bonus condizionatore, a differenza di altri bonus come quello dei mobili e degli elettrodomestici o l’ecobonus, non è necessario dover ristrutturare casa. Si può usufruirne anche se si compra un condizionatore per la prima volta, oppure se si vuole sostituire uno già esistente.

Se però hai intenzione di ristrutturare casa, il bonus condizionatore può essere aggiunto ad altri bonus, come quelli sopracitati. In caso di bonus mobili la detrazione è del 50%, dell’ecobonus del 65% e in caso di superbonus arriva fino al 70%. Il risparmio, quindi, cambia molto in base alla situazione, nonché in base a quale tipo di impianto si decide di installare e se sia a scopo di migliorare l’efficienza energetica.

Bonus condizionatore, tutte le caratteristiche

Il bonus condizionatore è disponibile non solo per i privati, ma anche per le imprese. Tecnicamente non consiste in uno sconto diretto, bensì in un rimborso IRPEF e di conseguenza è fondamentale che la spesa venga inserita nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi persone fisiche). Non è necessario presentare l’ISEE perché non dipende dal reddito della persona che ne usufruisce.

Il bonus viene corrisposto tramite un meccanismo chiamato “credito d’imposta“, che si può utilizzare negli anni successivi. Lo sgravo fiscale varia dal 50% al 70% in base al tipo di installazione e se l’installazione si accompagna a un processo di ristrutturazione. Gli impianti installabili sono climatizzatori a basso consumo energetico, deumidificatori ad aria, termopompe o pompe di calore. Ovviamente, lo stabile deve essere a norma di legge e tutti i pagamenti devono essere tracciabili (quindi no contanti).