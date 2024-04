Salario medio in Svizzera, sai per quante volte devi moltiplicare il tuo stipendio attuale se vai a lavorare lì? | Se lo scopri ti metti a piangere

Ti sei mai chiesto quale sia il salario medio in Svizzera? Se hai mai pensato di trasferirti per poter lavorare lì, dai un’occhiata a questo articolo.

Ogni italiano, almeno una volta nella vita, ha pensato di andare a lavorare in Svizzera. Storicamente, infatti, la Svizzera è conosciuta per essere un Paese ricco, anche se piccolo, e con stipendi medi molto alti. In più, chi vive nel nord Italia, decide di lavorare in Svizzera ma continuare a vivere in Italia, facendo avanti e indietro da pendolare, per poter approfittare di più dei benefici dello stipendio più alto svizzero e del costo della vita italiano, generalmente più basso.

Negli ultimi anni, tuttavia, la Svizzera ha deciso per una politica più restrittiva nei confronti dei lavoratori pendolari, cercando di spingerli a trasferirsi definitivamente nel Paese, per lasciare di fatto l’economia scorrere all’interno dei confini. Tuttavia, lavorare da pendolare tra Italia e Svizzera è ancora possibile, per quanto complicato ottenere un visto.

Ma ti sei mai domandato quanto guadagna, generalmente, un lavoratore in Svizzera? Di recente, è stata rilasciata una tabella con tutti i tipi di salario, a seconda del livello di istruzione del lavoratore e della mansione. Inutile dire che sono molto più alti di quelli italiani.

Svizzera, quando guadagnano un diplomato e un laureato?

In Svizzera la valuta è il franco, ma considerando l’inflazione attuale, non c’è poi così tanta differenza rispetto all’euro. Gli stipendi ovviamente cambiano in base al background del lavoratore e in base alle mansioni che deve svolgere. In generale, possiamo dire che nel Canton Ticino lo stipendio mensile lordo corrisponde a circa 5.121 franchi (circa 5.100 euro).

Lo stipendio nel Canton Ticino cambia molto non tanto a seconda della mansione, bensì a seconda dei titoli di studio. Un lavoratore che possiede solo il diploma, per esempio, guadagna circa 4.000 franchi al mese, che aumentano di circa il 20% se il ruolo è di tipo manageriale, arrivando fino a 5000 franchi.

Se invece il lavoratore è laureato, guadagna di base circa 7.400 franchi, che aumentano a 10.500 (circa il 30% in più) se il ruolo è manageriale. Ovviamente sono stipendi lordi, ma comunque molto più alti dei nostri.

Svizzera, gli stipendi in base alla professione

In Svizzera, inoltre, come indicato da Carriera.ch, gli stipendi ovviamente cambiano molto in base alla professione svolta. In generale chi guadagna di più sono i manager delle strategie di impresa, con uno stipendio mensile lordo intorno ai 10.000 franchi. Al secondo posto ci sono i consulenti tra i 6.000 e gli 8.000 e infine chi lavora nel settore della cura del corpo.

Il gender gap (ovvero la disparità salariale tra uomini e donne) è quasi minima in generale, ma si allarga in modo significativo nei settori di consulenza e sicurezza. Se vuoi trasferirti in Svizzera, anche se gli stipendi sono più alti, considera sempre che sono proporzionati ai costi della vita, che ovviamente sono più alti di quelli in Italia.