Metti una pallina di stagnola in lavastoviglie | Ecco perché tutti lo stanno facendo

Non è insolito aprire la lavastoviglie e trovare al suo interno anche una pallina di stagnola: rivelato il particolare motivo.

Ogni giorno in casa siamo alla ricerca di sistemi in grado di velocizzare le pulizie ma allo stesso tempo di ottenere risultati ottimali. Un aiuto in tal senso è arrivato alcuni anni fa quando nella nostra cucina ha fatto il suo arrivo la lavastoviglie.

Nel dettaglio si tratta di un elettrodomestico in grado di lavare le stoviglie ossia i piatti, le posate, i bicchieri ed anche le pentole che utilizziamo per cucinare. Non sempre però con la sola lavastoviglie riusciamo ad ottenere il risultato tanto sperato.

Per questo motivo una nota tiktoker ha ideato un sistema in grado di ottimizzare ulteriormente il lavoro di questo elettrodomestico ma vediamo in che modo.

Lavastoviglie, come pulire al meglio piatti e bicchieri: un consiglio

Non è sempre possibile ottenere delle stoviglie perfette una volta messe in lavastoviglie. Se infatti lo sporco viene eliminato, lo stesso risultato non è detto che riusciamo ad ottenerlo quando parliamo della lucentezza delle nostre stoviglie. Per questo motivo la tiktoker australiana Carolina McCauley ha ideato un sistema davvero pratico, veloce ma soprattutto dal costo minimo.

Il suo sistema infatti prevede l’utilizzo di una pallina di stagnola che deve appunto essere posta all’interno della lavastoviglie. Ma cosa succede una volta fatto questo strano passaggio? All’interno della lavastoviglie prende il via una reazione elettrochimica ma vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Stagnola nella lavastoviglie: cosa succede ai nostri piatti

Il consiglio della tiktoker è quindi quello di prendere un foglio di carta stagnola, arrotolarlo fino ad ottenere una pallina di media grandezza. Tutto quello che poi dovete fare è mettere questa pallina all’interno del cestello per le posate e poi far partire il consueto lavaggio. Cosa succede a questo punto? Si scatena una reazione elettrochimica fra l’alluminio della carta ed il bicarbonato presente all’interno delle pastiglie per la lavastoviglie.

Le particelle all’interno del bicarbonato sono il motivo dietro la poca lucentezza delle stoviglie. L’azione della stagnola è quella di assorbire di queste particelle ed evitare quindi che vadano ad intaccare i piatti, i bicchieri e tutto ciò che si trova nella lavastoviglie. Si tratta quindi di un sistema davvero semplice e veloce da mettere in atto ma soprattutto dai risultati incredibili. Non vi resta che provarlo a casa e poi consigliarlo a tutti coloro che conoscete.