Un pezzo di cartone e una cannuccia sono tutto ciò che ti serve per la pulizia del pavimento | Il truccazzo sconosciuto

Vi proponiamo un sistema in grado di pulire in modo veloce ed efficace anche gli angoli del vostro pavimento più difficili da raggiungere.

La casa è senza dubbio il posto in cui tornare al termine di una giornata lunga e pesante. Senza dubbio di tratta del luogo in cui possiamo rilassarci e per questo motivo dobbiamo averne sempre cura a partire dalle pulizie di tutti i giorni.

Vivere in un ambiente pulito è infatti utile anche all’umore. Fare le pulizie però è spesso una vera e propria scocciatura, soprattutto quando ci si ritrova a dover fare i conti con superfici incrostate o angoli difficili da raggiungere.

Per esempio il pavimento può essere un problema soprattutto quando dobbiamo pulire gli angoli. In tal senso però possiamo svelarvi un trucco davvero semplice da mettere in pratica.

Pavimento sempre pulito: come risolvere il problema degli angoli

Il pavimento è senza dubbio la parte della casa che più di tutte entra in contatto con lo sporco. Un esempio in tal senso è quello che portiamo dall’esterno in casa attraverso le suole delle scarpe. Per questo motivo dobbiamo prestare grande attenzione quando andiamo a pulirlo. In primis dobbiamo utilizzare dei detersivi in grado di eliminare tutti i germi ma allo stesso tempo non rovinare il materiale di cui il pavimento è fatto.

Inoltre, dobbiamo pulire davvero tutta la superficie, inclusi gli angoli ma queste zone sono davvero difficili da raggiungere. Farlo con un panno è praticamente impossibile e per questo che qualcuno ha ideato un sistema davvero pratico, veloce ma soprattutto dal costo davvero minimo. Per poter pulire gli angoli dei vostri pavimenti vi basterà prendere una cannuccia ed un pezzo di cartone ma vediamo come utilizzarli al meglio.

Una cannuccia ed un pezzo di cartone: come pulire gli angoli

Come abbiamo detto pulire gli angoli del pavimento, ma soprattutto farlo bene, può essere una vera impresa ma non con questo pratico sistema. Tutto quello che dovete fare è prendere l’aspirapolvere che avete in casa e togliere l’accessorio che usate di solito. A questo punto dovete praticare un foro al vostro pezzo di cartone e posizionarlo proprio all’estremità della vostra aspirapolvere.

Successivamente dovete saldare bene la cannuccia inserendola nel foro che avete fatto. Non vi resta poi che azionare la vostra aspirapolvere che, grazie all’ausilio della cannuccia, sarà in grado di aspirare via tutta la polvere, anche quella che si trova appunto negli angoli. Un sistema quindi davvero semplice da mettere in atto ma soprattutto a costo zero. Non vi resta che provare per credere.