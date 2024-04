Guida almeno 1 volta su questa strada: è il trucchetto che insegnano i meccanici ai rappresentanti | Risparmierai 1.000€ di danni al motore

Uno strano consiglio diventa virale su Tiktok: con una mossa salvi il tuo motore da intasamenti e risparmi migliaia di euro di danni.

Sei un automobilista che desidera risparmiare denaro e proteggere il proprio veicolo? Allora questa guida è per te.

Esiste un segreto, tenuto nascosto, che potrebbe salvarti migliaia di euro in costosi danni al motore.

Spesso trascurata dagli automobilisti, questa pratica consigliata dai meccanici e conosciuta anche dai rappresentanti può fare la differenza tra un motore in salute e un’importante riparazione da affrontare.

Scopri cosa c’è dietro questo consiglio e come può beneficiare la tua auto e il tuo portafoglio.

Uno strano consiglio che può salvare il tuo motore

Abigayle Andre, uno dei più autorevoli esperti di motori su TikTok, ha recentemente condiviso un importante avvertimento per i proprietari di veicoli diesel: non guidare sull’autostrada almeno una volta a settimana potrebbe causare danni costosi. Condividendo la sua esperienza lavorativa presso un produttore automobilistico, Abigayle ha sottolineato che questa pratica, se trascurata, potrebbe portare a spese fino a £1.000, non coperte dalla garanzia, indipendentemente dall’età dell’auto. Secondo Abigayle, è essenziale per i conducenti di auto diesel guidare per almeno 15 minuti a una velocità di 1.800-2.000 giri al minuto su strade a doppia carreggiata o autostrade almeno una volta a settimana.

Questo consiglio insolito, se seguito, prolungherà la durata del filtro antiparticolato diesel, una componente costosa che assicura che il diesel pulito raggiunga il motore, garantendo massima potenza ed efficienza del carburante. La pratica di Abigayle è supportata dall’idea di mettere a dura prova il filtro antiparticolato diesel, consentendo la combustione delle particelle di carbone accumulate. In questo modo, il rischio di intasamento del filtro viene ridotto significativamente, prevenendo costosi danni al motore.

Non solo autostrada: ecco gli altri consigli dell’esperta

Tuttavia, è fondamentale per i conducenti conoscere la corretta velocità del motore per evitare problemi. Abigayle consiglia di contattare il concessionario locale o il servizio clienti del produttore per scoprire esattamente quale sia la migliore pratica per il proprio veicolo. Ignorare questo consiglio potrebbe portare a gravi conseguenze, inclusi avvisi luminosi che segnalano un DPF (filtro antiparticolato diesel) intasato, un problema che richiede una costosa riparazione.

Sebbene guidare ulteriormente ogni settimana possa sembrare un impegno aggiuntivo, questo investimento di tempo e denaro si rivela un risparmio a lungo termine. Inoltre, Abigayle ha sottolineato che questo non è l’unico consiglio utile che offre agli automobilisti. In precedenza, aveva elencato le prime tre auto ideali per i nuovi conducenti che possono essere acquistate per meno di £3.000, fornendo preziosi suggerimenti su modelli affidabili e convenienti. La consapevolezza di pratiche di manutenzione come questa può fare la differenza tra una vettura efficiente e affidabile e una che richiede costose riparazioni. Seguendo i consigli di Abigayle Andre e adottando pratiche di guida consapevole, i conducenti possono garantire che le loro auto diesel rimangano in ottime condizioni, risparmiando denaro e prevenendo inconvenienti lungo la strada.