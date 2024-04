Bolletta, risparmia 250€ all’anno nelle pulizie domestiche | Ecco dove sbagli

Per diminuire il costo della vostra bolletta energetica non dovete fare altro che seguire questi semplici consigli: funzionano davvero!

In questi abbiamo assistito ad una rapida ascesa dei costi energetici a causa di diversi fattori, ma non è tutto perché tra poco cambieranno anche le tariffe riguardanti il mercato tutelato, e questo potrebbe far aumentare maggiormente la bolletta.

Ma non demoralizziamoci perché si può correre ai ripari, almeno in parte. Infatti, con alcuni semplici trucchetti sarà possibile risparmiare centinaia di euro sull’uso degli elettrodomestici più comuni. Basti pensare infatti che secondo un sondaggio effettuato da Facile.it, per l’aspirapolvere, la scopa a vapore, il ferro da stiro, l’asciugatrice e la lavatrice si arriva a spendere più di 230 euro all’anno.

Una cifra non da poco, soprattutto per le famiglie che arrivano a malapena a fine mese. Per questa ragione qui di seguito analizzeremo tutti questi apparecchi, scoprendo nel dettaglio il loro consumo e i metodi per riuscire a risparmiare.

Elettrodomestici al risparmio

Partiamo dalla lavatrice, indubbiamente uno degli elettrodomestici più usati dagli italiani. Secondo lo studio realizzato da Facile.it un lavaggio con un modello da 9 kg in classe energetica E arriverebbe a costare 22 centesimi. Anche se può sembrare una spesa irrisoria, in realtà se si fa una lavatrice ogni due giorni si arriverebbe a spendere 40 euro l’anno, cifra che ovviamente tende ad aumentare con la frequenza dei lavaggi. Quindi, per riuscire a ridurre la spesa, si consiglia di effettuare lavatrici solo a pieno carico evitando al tempo stesso lavaggi a temperatura troppo elevata.

Passiamo all’asciugatrice, con la quale in media, con un modello in classe A++ da 9 kg si arriva a sborsare l’eqivalente di 40 centesimi per ogni ciclo. Questo significa che si utilizzare l’apparecchio una volta ogni due giorni si arriva a spendere 75 euro all’anno. Dato il consumo elevato, si può innanzitutto centrifugare bene i vestiti in lavatrice prima di passarli all’asciugatrice, così facendo diminuiranno i tempi di asciugatura e quindi i costi. Inoltre, come la lavatrice, sarebbe meglio utilizzare l’asciugatrice sempre e solo a pieno carico.

Consigli per ridurre la spesa energetica

Dopo averli asciugato i panni molti di noi ricorrono al ferro da stiro prima di metterli nell’armadio. Ma quanto ci costa questo piccolo elettrodomestico, apparentemente innocuo? Sul mercato, come ben sapete ne esistono numerosi modelli, ma in media ai arriva a consumare 2,2 kWh traducibili in 60 centesimi di euro all’ora. Quindi per risparmiare suggeriamo di usare il ferro da stiro solo quando si hanno più panni da stirare. Oltre a staccarlo ogniqualvolta non lo usiate ancora, ricordatevi di effettuare una regolare manutenzione perché la formazione del calcare potrebbe rischiare di far aumentare i consumi.

Per quanto riguarda l’aspirapolvere invece, in media si spende circa 25 centesimi di euro all’ora. Perciò cercate di ridurre i momenti in cui viene lasciato acceso senza che però venga utilizzato, e ovviamente date un’occhiata al filtro in quanto la sua pulizia può farvi risparmiare parecchi soldini. Infine, la scopa a vapore, di cui ne esistono differenti versioni, ma in media ci costerà circa 40 centesimi per un’ora di utilizzo. Considerato che quest’ultima funziona con l’acqua, c’è il rischio che si venga a creare del calcare, causando una riduzione in termini di efficienza con conseguente incremento della spesa energetica. Quindi assicuratevi di effettuare una manutenzione regolare.