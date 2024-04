Come convertire una soda al limone in vino bianco | Il trucco per bere alcolici low cost è alla portata di tutti

E’ davvero possibile trasformare una soda in una bevanda alcolica? Un TikToker ci ha provato: ecco come è andata.

A quanti di noi piace sorseggiare del vino bianco di tanto in tanto? Meglio però se accompagnato da qualche snack da sgranocchiare, soprattutto per chi non è così abituato a consumare alcool. Ma a prescindere da questo, la maggior parte di noi tende ad acquistare il vino al supermercato o presso una enoteca.

Ma avete mai pensato a realizzarlo in casa? Certo, c’è per esempio chi produce da anni il proprio limoncello, anche se pochi finora si sono cimentati nella produzione del vino bianco, soprattutto se si cerca di ottenerlo partendo da una semplice soda al limone.

Ma è proprio ciò che ha fatto un utente di TikTok, che ha deciso di mettersi alla prova con questo intrigante esperimento. Una scelta decisamente azzeccata dato che il video in questione è diventato subito virale, ottenendo decine di milioni di visualizzazioni. Ma scopriamo insieme il procedimento che è stato utilizzato.

Dalla soda al vino bianco

Un ragazzo di nome Charles Biolo, che lavora come scienziato alimentare, ha rivelato sul web il segreto per trasformare una soda al limone in vino bianco. Per l’esperimento si è affidato a delle bottiglie di Mountain Dew, una celebre bevanda gassata venduta negli Stati Uniti D’America e prodotta da PepsiCo.

Data la sua professione, Biolo era pienamente a conoscenza del fatto che per fare il vino sono necessari due ingredienti: lo zucchero e il lievito. Quindi, ha unito la Mountain Dew insieme a del miele e del lievito inserendo tutti e tre gli ingredienti in un kit per la preparazione dell’idromele, ovvero la bevanda che si ottiene dalla fermentazione del miele. Ha quindi lasciato fermentare per alcune settimane.

Un risultato virale

Per ridurre la quantità di conservanti presenti nella bevanda gassata, che impedirebbero alla medesima di diventare alcolica, lo scienziato ha incrementato il Ph aggiungendo un po’ di bicarbonato di sodio. per quanto riguarda lo zucchero presente, durante il processo di fermentazione, quest’ultimo viene convertito in alcool. Dopo quattro settimane il ragazzo ha deciso di aggiungere un chiarificatore per accelerare il processo di filtrazione e pulizia.

Trascorse altrettante settimane è stata raggiunta la completa fermentazione, e analizzando la bevanda, si è riusciti a raggiungere un ottimo risultato: un prodotto con il 13,9% di alcool. Ma appurato che si possa ottenere un vino bianco, il gusto è all’altezza? Charles Biolo è rimasto alquanto soddisfatto, affermando che la bevanda gli ricordava un idromele agli agrumi con un leggero retrogusto chimico. Insomma, niente male per un vino bianco fatto in casa!