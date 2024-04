Test Q.I: solo una persona su dieci ce la fa in 35 secondi | All’inizio sembra facile ma poi capisci la ragione per cui non lo è

Metti alla prova il tuo quoziente intellettivo risolvendo questo intrigato indovinello: solo il 5% degli utenti è riuscito a risolverlo.

Navigando sul web vi sarà capitato di trovare numerosi quiz matematici all’apparenza semplici ma che poi si scopre mettere davvero alla prova le vostre capacità intellettive. Ebbene anche questa volta vogliamo sfidarvi a risolvere un enigma che ha messo in grossa difficoltà gran parte degli utenti che hanno tentato di risolverlo.

Infatti il 95% di loro si è arreso, e voi, pensate di rientrare in questo gruppo o sarete in grado di capire cosa si nasconde dietro alla serie di numeri che compongono il complesso quesito in questione? Anche se a prima vista può sembrare tutto relativamente lineare e di facile comprensione, in realtà viene richiesto molto ragionamento.

Detto ciò, siete pronti dunque a mettervi alla prova? Continuate a leggere per scoprire in cosa consiste l’indovinello e non abbiate paura, se alzate bandiera bianca in fondo all’articolo troverete la soluzione. Iniziate intanto a mettervi in gioco e tentate di trovare da soli la soluzione. In bocca al lupo!

L’enigma matematico

Pronti per scoprire l’intrigato indovinello? Oggi abbiamo deciso di sorprendervi con una matassa numerica avvincente e unica nel suo genere. Ma attenzione, non ci sarà bisogno di una conoscenza approfondita delle varie regole matematica, ma potrete trovare la soluzione applicando delle classiche capacità intuitive e perché no, pensando anche fuori dagli schemi.

Ma veniamo al dunque. Secondo l’indovinello 1 equivale a 3, 2 a 3, 3 a 5, 4 a 4 e 5 a 4. Appurato ciò, qual è il valore di 6? La risposta come potete immaginare non è così scontata e molti utenti sono stati fin troppo precipitosi nella risoluzione del quesito. Vi diamo un piccolo suggerimento prima di addentrarci nella fase decisiva e quindi conclusiva dell’enigma: cercate di cambiare la prospettiva, oltrepassando la semplice aritmetica.

La soluzione

Siete già riusciti a capire quel numero equivale al 6? Se così fosse, congratulazioni, questo significa che avete trovato la giusta chiave di interpretazione all’indovinello e di conseguenza siete rientrati nel 5% degli utenti che hanno raggiunto il vostro stesso risultato. Se così non fosse, non demordete. Vi diamo ancora un po’ di tempo per pensare e soprattutto osservare attentamente.

Questo quesito è la chiara dimostrazione che le soluzioni più articolate a volte si nascondono dietro ai misteri più ovvi, almeno in apparenza. Tale ragionamento vale anche per la matematica, che al contrario di ci che molti possono pensare, può veramente sorprenderci, soprattutto quando ci porta a guardare oltre i semplici numeri. A questo punto è arrivato il momento di rivelarvi la risposta: il 6 equivale a 3. Ma la domanda a questo punto sorge spontanea: Come mai? Semplice, é necessario contare nella lingua inglese le lettere presenti nel numero. Così facendo si viene a creare un interessante gioco di parole.