Il Willy Wonka tirolese cerca dipendenti per diverse posizioni | È il re indiscusso dei wafer: stipendio da favola

Vuoi unire l’utile al dolce? Considera una candidatura per questa azienda, leader del settore dolciario in Italia.

Se sei un appassionato di dolci e sogni di lavorare in un ambiente magico e creativo, potresti essere il prossimo candidato ideale per lavorare con il “Willy Wonka tirolese”.

Questa azienda, rinomata per essere la regina indiscussa dei wafer, sta cercando dipendenti per diverse posizioni allettanti.

Situata nelle pittoresche montagne tirolesi, l’azienda offre non solo uno stipendio da favola, ma anche l’opportunità di immergersi in un mondo incantato di cioccolato e dolciumi.

Se sei pronto a mettere alla prova le tue abilità nel campo della produzione dolciaria e a lavorare in un ambiente divertente e stimolante, questa potrebbe essere la tua occasione per unirti al team.

L’azienda tirolese regina dei wafer offre lavoro

Se sei alla ricerca di una carriera nel settore alimentare, Loacker potrebbe essere la tua prossima destinazione professionale. Fondata nel 1925 da Alfons Loacker come una piccola pasticceria a Bolzano, oggi Loacker SpA è diventata una delle più rinomate aziende dolciarie italiane, con una presenza globale in oltre 100 paesi del mondo. Con sede principale in Alto Adige e due stabilimenti produttivi ad Auna di Sotto, in Italia, e a Heinfels, in Austria, Loacker offre una vasta gamma di opportunità di lavoro, tra cui assunzioni, tirocini e stage.

Loacker è conosciuta per la produzione di wafer, cioccolato e altri prodotti dolciari. La sua storia affonda le radici in una piccola pasticceria, ma nel corso degli anni si è trasformata in una realtà internazionale di successo. Oggi, il suo quartier generale si trova in Via Gasterer Weg, Bolzano, e conta oltre 1000 dipendenti. Le opportunità di lavoro offerte da Loacker sono diverse e includono posizioni a vari livelli di carriera. La società è alla ricerca di talenti per ruoli come Business Continuity Manager, Digital Account Manager, Project Manager Engineering e molti altri. Inoltre, offre anche possibilità di lavoro stagionale durante l’estate e percorsi di apprendistato.

Come candidarsi per lavorare in Loacker

Le sedi italiane offrono molte opportunità di carriera, con posizioni disponibili presso gli stabilimenti di Auna di Sotto e altre sedi. Inoltre, Loacker offre opportunità di lavoro anche in Austria, presso il suo stabilimento a Heinfels. Per candidarsi alle posizioni aperte o per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito web ufficiale di Loacker o contattare direttamente l’azienda. I requisiti specifici per ogni posizione sono elencati sul sito e possono variare a seconda del ruolo e delle responsabilità.

Se sei appassionato del settore alimentare e desideri fare parte di un’azienda dinamica e in crescita, Loacker potrebbe essere il posto giusto per te. Con opportunità di lavoro in Italia e in Austria e una vasta gamma di ruoli disponibili, c’è sicuramente qualcosa che fa al caso tuo. Dai un’occhiata alle offerte di lavoro Loacker e prendi in considerazione l’opportunità di unirti a questa azienda leader nel settore dolciario. Per maggiori informazioni, visita il sito web ufficiale di Loacker e scopri le possibilità di carriera che ti attendono.