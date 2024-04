Posto di blocco: con la nuova legge affibbiano multe da 10.000€ | È capitato almeno una volta a tutti

Attenzione quando ti fermano ad un posto di blocco: il codice della strada prevede multe fino a 10 mila euro.

Guidare per alcuni è un modo per rilassarsi, per altri invece è davvero fastidioso. In entrambi i casi però l’obbligo è quello di non perdere mai la concentrazione in quanto una minima distrazione può causare incidenti dai risvolti difficili da prevedere.

In alcuni casi infatti si rischia di perdere la vita e per questo nel corso degli anni il Governo ha pensato a sanzioni sempre più dure nei confronti di coloro che non prestano le dovute attenzioni. Ci sono multe calcolate secondo ogni scenario possibile ed in alcuni casi sono cifre anche particolarmente alte. Tra questi casi ne abbiamo uno in particolare che può svuotare il portafoglio di chi guida ma vediamo di cosa si tratta.

Attenzione quando ti metti alla guida: cosa rischi

Come abbiamo detto nel corso degli anni le multe e le pene per chi guida sono divenute molto più stringenti. Per esempio sono previste punizioni per chi è solito guidare ad alta velocità: una grave trasgressione del regolamento che rischia di vedere coinvolti anche degli ignari ed attenti automobilisti.

Un esempio dello stesso tipo riguarda l’utilizzo del cellulare mentre si è alla guida per fare telefonate, mandare messaggi o aggiornare i social. Non è insolito infatti vedere persone che mentre guidano sono soliti anche realizzare riprese o fare foto. In questi casi ci sono pene particolarmente severe che prevedono anche il ritiro della patente o azioni di tipo penale. Vediamo invece quando si rischia di dover pagare una multa salatissima.

Codice della Strada, multe da 10 mila euro: ecco quando

Oltre a quelli che sono risvolti penali, trasgredire il Codice della Strada può avere conseguenze anche di tipo pecuniario. Quando si supera un certo limite si rischia di dover pagare una multa che arriva a casa. In aggiunta vi sono quelle multe che si corre il rischio di dover pagare quando si viene fermati ad un posto di blocco. Un esempio in tal senso sono la guida senza patente oppure quando si circola senza assicurazione.

Dati alla mano ognuna di queste due trasgressioni può costare a chi guida 5 mila euro di multa per un totale di 10 mila euro da pagare nel minor tempo possibile. Una cifra non indifferente che può aumentare in caso di violazioni del Codice della Strada insolute. Quando ci si mette alla guida quindi il consiglio è quello di prestare la massima attenzione.