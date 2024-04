IPad Apple, svendita mostruosa: lo trovi scontato di 200€ | Questo treno passa una sola volta

Non perdere tempo e corri a comprare questo iPad Apple: lo puoi trovare ad un prezzo incredibile e scontato del 30%.

Nel corso degli anni il modo di comunicare e di lavorare è cambiato in modo drastico. Abbiamo infatti visto l’arrivo dei cellulari ma anche dei computer che sono poi diventati sempre più veloci e con supporti sempre più sviluppati.

Da qualche anno inoltre hanno fatto il loro arrivo sul mercato anche gli iPad. Si tratta di un dispositivo di alta tecnologia considerato da molti come una sorta di via di mezzo tra un cellulare ed un computer portatile.

Sul mercato esistono varie tipologie di iPad e queste variano anche nel prezzo. Di recente però la Apple, uno dei marchi più famosi nel campo della tecnologia, ha pensato ad una incredibile offerta per permettere a tutti di comprare un modello di ultima generazione.

iPad Apple ad un prezzo incredibile: l’offerta più attesa

Come abbiamo detto nel corso degli anni sul mercato hanno fatto il loro arrivo diversi dispositivi con sistemi operativi in grado di facilitare il lavoro di coloro che ogni giorno devono utilizzarli per un motivo o per un altro. Tra questi troviamo anche l’iconico iPad del marchio Apple che da listino ha un costo pari a 589€. Nella sua versione bianca e nera però adesso è disponibile ad un prezzo ancora più basso.

La Apple ha infatti deciso di mettere in vendita questo dispositivo con uno sconto di circa 200€ e quindi al prezzo totale di 399€. Lo stesso dispositivo però è disponibile anche in colorazioni diverse ossia argento, rosa e azzurro ma in questo caso il prezzo è di circa 409€ ma vediamo quali caratteristiche presenta.

iPad Apple in offerta: le caratteristiche che lo rendono il migliore

L’iPad in questione ha un display Liquid Retina da 10,9′‘ ed un chip A14 Bionic per le operazioni anche più complicate. Inoltre presenta una fotocamera esterna ed interna da 12MP in modo da realizzare foto e videochiamate cristalline. Per quanto riguarda il livello di sicurezza, il dispositivo è dotato di Touch ID e dell’Apple Play che permette di tracciare ogni transazione.

L’iPad in questione è inoltre dotato di un sistema WI-FI 6 che permette di velocizzare ogni attività. Infine, troviamo anche un connettore USB-C in grado di collegare l’iPad ad un numero maggiore di dispositivi così da semplificare in modo ulteriore gran parte del lavoro. Considerate le caratteristiche del dispositivo ed il prezzo incredibile, il consiglio è quello di correre in un centro Apple per fare subito il vostro acquisto.