Amazon Prime: usano la voce di Alexa per spingerti a smanettare sullo smartphone | Non cascarci, è una truffa

Hai ricevuto una telefonata da Amazon Prime? Fai molta attenzione, usano la voce di Alexa per spingerti a usare lo smartphone e truffarti.

Purtroppo oggi le truffe telefoniche e vie email sono più diffuse di quanto si possa immaginare. Ogni giorno, infatti, riceviamo email false di phishing, ovvero da parte di truffatori che vogliono spingerci a cliccare su alcuni link che poi useranno per rubarci i dati personali, per esempio quelli legate all’app della banca.

Uno dei metodi più diffusi consiste nell’inviare un messaggio che sembra autentico, che ci chiede di inserire le credenziali dell’account perché c’è stato un tentativo di frode e bisogna controllare che sia tutto ok, oppure un messaggio da parte di un finto corriere che invita a cliccare sul link per seguire la spedizione del pacco che abbiamo ordinato.

Ma non finisce qua, ci sono anche tantissime truffe che vengono effettuate direttamente telefonando: una di queste consiste da parte di truffatori che si spacciano per il servizio clienti di Amazon Prime. Ecco come riconoscerle e cosa non fare.

Amazon Prime, le truffe al telefono con la voce di Alexa

In questa telefonata, viene detto alla persona che ha effettuato un ordine sul proprio account Amazon dal valore di 139 euro, chiedendogli, inoltre di rinnovare il proprio abbonamento Prime, che costa 49.99 euro all’anno. Per cercare di rendere il tutto più credibile, viene utilizzata la voce di Alexa, la famosa intelligenza artificiale del servizio di ecommerce.

A questo punto, la voce chiede alla persona se vuole confermare o rifiutare il pagamento, invitandolo a premere un tasto. A questo punto, le verrà chiesto di comunicare i propri dati personali e quelli riguardo alla carta di credito. Se la persona segue queste istruzioni, ovviamente cade nella trappola. Per fortuna, ci sono diversi modi per scampare da queste truffe: vediamone alcuni.

Amazon Prime, come non cadere nella truffa dell’abbonamento

Innanzitutto, devi sapere che Amazon Prime non contatta mai i propri clienti telefonicamente. Tutte le comunicazioni di assistenza e informazioni varie avvengono esclusivamente per mail. Nel caso dell’abbonamento a Prime, invece, nella maggior parte dei casi si tratta di un’azione automatizzata e non viene chiesto al cliente di procedere al pagamento (ma questo viene scalato direttamente dalla carta che è stata registrata in piattaforma).

Per questo, diffida sempre da chi ti contatta spacciandosi per un servizio o per un operatore telefonico: la maggior parte della volte si tratta di truffe o di marketing aggressivo. Inoltre, non dare mai a nessuno i tuoi dati personali telefonicamente: piuttosto, se non conosci il numero non rispondere e cercalo su Internet.