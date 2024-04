Smart TV: smetti subito con questa cattiva abitudine | Allarme incendio in casa

Hai una Smart TV in casa? Smetti subito di utilizzarla così, potresti far scoppiare un incendio: è un errore molto diffuso.

Oggi le Smart Tv sono molto comuni nelle case degli italiani. Anche se sembra che le generazioni più giovani abbiano perso interesse nella televisione a favore dei prodotti offerti su Internet, è anche vero che lo schermo televisivo rimane il dispositivo di gran lunga preferito rispetto a quello di un computer.

Per questo, sempre più persone decidono di acquistare una Smart Tv, una televisione appunto “smart” che è fornita di linea Internet e questo le permette di avere una connessione diretta con i più famosi servizi di streaming, nonché con Google e quindi poter direttamente navigare online sullo schermo televisivo.

Tuttavia, nonostante sia un dispositivo molto diffuso oggi, in molti continuano a tenere una cattiva abitudine che con il tempo potrebbe avere delle conseguenze molto negative, tra cui far scoppiare un incendio in casa. Ecco che cosa non dovresti fare mai (o smettere di farlo, se lo fai già).

Smart Tv, la cattiva abitudine che può scatenare un incendio in casa

Una delle cose peggiori che si può fare quando si sta usando una Smart Tv, è scollegarla improvvisamente e bruscamente, senza seguire la procedura corretta. Questo non è solo pericoloso perché a lungo andare potrebbe causare dei malfunzionamenti interni e quindi andare a peggiore le performance del dispositivo, ma potrebbe addirittura causare un cortocircuito e quindi scatenare un incendio.

Le tecnologie allegate alle Smart tv, come i microchip, sono molto sensibili ai danni, se lo spegnimento non avviene correttamente. I vari componenti, quindi, si possono danneggiare con il tempo. Se siamo fortunati, il danno peggiore che si può ricevere è che la Smart Tv smetta di funzionare nel modo migliore. Nella peggiore delle ipotesi, invece, il sistema potrebbe andare in cortocircuito, coinvolgere anche le prese e i cavi elettrici e quindi far scoppiare un incendio.

Smart Tv, perché è importante spegnerla nel modo corretto

Per evitare incidenti simili, è bene essere sempre consapevoli dei dispositivi elettronici che si acquistano e informarsi bene prima di iniziare a usarli, capendo bene anche quali sono le modalità di funzionamento corrette (quindi anche quelle di accensione e spegnimento, nonché quella dello stand by).

In realtà, se ci pensiamo, le cattive abitudini che tutti teniamo nei confronti dei dispositivi elettronici sono più diffuse di quanto si possa immaginare: basti pensare a quante volte spegniamo il computer nel modo sbagliato oppure a tutte le volte che teniamo in carica il cellulare anche se non necessario, andando a danneggiare la batteria.