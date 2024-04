Pensione anticipata: puoi finalmente chiederla e ancora non lo sai | Pubblicata la lista dei lavoratori, domande in scadenza

Quali lavoratori e in quali condizioni è possibile richiedere la pensione anticipata? L’INPS ha pubblicato tutte le informazioni utili.

Come previsto dalla legge italiana, alcune categorie di lavoratori hanno diritto alla pensione anticipata: si tratta di un decreto legislativo risalente al 2011 e poi aggiornato nel 2016. Negli scorsi mesi, l’INPS ha pubblicato sul sito ufficiale tutte le modalità per richiedere questo tipo di pensione agevolata, riferendosi a tutti quei lavoratori che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025. Le domande vanno presentate entro il 1° maggio 2024.

Hanno diritto a questa pensione agevolata, ovviamente, solo alcune categorie di lavoratori. Stiamo parlando di lavoratori che svolgono mansioni particolarmente usuranti o ad alto rischio, ovvero, per esempio, lavoratori che non possono stare per troppo tempo a contatto con un certo materiale perché considerato pericoloso per la salute.

Possono richiedere la pensione anticipata sia i lavoratori dipendenti sia quelli autonomi. Ecco nello specifico tutte le categorie interessate.

Pensione anticipata, le categorie che possono richiederla

Per prima cosa, la pensione anticipata è destinata a chi svolge mansioni particolarmente usuranti, i lavoratori della “linea di catena” e i conducenti di veicoli per il trasporto pubblico. Più nello specifico, questi lavoratori che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, devono avere almeno 35 anni di contributi. L’età cambia in base al tipo di lavoro: un minimo di 61 anni e 7 mesi per i dipendenti e di 62 anni e 7 mesi per gli autonomi.

Possono richiedere la pensione in anticipo anche i lavoratori notturni su turni e qui le modalità cambiano leggermente in base ai giorni di servizio nel corso dell’anno. Per chi lavora almeno 78 giorni all’anno si segue l’iter classico dei lavoratori impegnati in mansioni pesanti; chi lavora da 64 a 71 giorni deve avere almeno 35 anni di contributi e almeno 63 anni e 7 mesi di età in caso di lavoro dipendente (64 anni e 7 mesi in caso di autonomo); chi lavora tra i 72 e i 77 giorni all’anno deve avere almeno 35 anni di contributi e 62 anni e 7 mesi di età in caso di lavoro dipendente (63 anni e 7 mesi per l’autonomo).

Infine, anche chi lavora di notte per periodi di pari durata all’intero anno lavorativo ha diritto alla pensione anticipata e per loro si segue il classico iter dei lavori particolarmente usuranti.

Pensione anticipata, come richiederla

Per richiedere la pensione anticipata in riferimento ai requisiti maturati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, bisogna fare domanda entro il 1° maggio 2024 online, allegando il modulo AP45 e tutta la documentazione utile.

Tutte le informazioni sono esplicitate in modo chiaro sul sito dell’INPS. In caso di presentazione della domanda in ritardo, ci sarà un differimento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato pari a un numero di mesi a seconda del ritardo.