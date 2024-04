Trucco WhatsApp: puoi utilizzarlo anche senza connessione a Internet | Messaggia anche in mezzo al nulla

Lo sapevi che puoi usare Whatsapp anche se non hai Internet? Ecco che cosa devi fare, è un trucco semplicissimo.

Oggi Whatsapp è certamente una delle app più utilizzate in Italia, se non direttamente la più usata. Quando è arrivata sul mercato ha rappresentato una grande rivoluzione perché permette di chattare con i vari contatti utilizzando direttamente il traffico dati, senza pagare il singolo messaggio come si faceva con gli SMS ma sfruttando quindi Internet.

Gli utenti quindi scelgono l’offerta migliore tra i vari operatori telefonici e da lì pagano mensilmente una quota fissa, senza dover pagare ogni volta che si accede a Internet. La linea, quindi, sarebbe fondamentale per usare Whatsapp, tuttavia è vero che questa app può essere usata tranquillamente con un semplice trucchetto anche in assenza di linea.

Per fare ciò bisogna semplicemente utilizzare un proxy. Più nello specifico, Whatsapp ha messo a disposizione il proprio, il Whatsapp proxy, e lo possono usare sia gli utenti Apple sia gli utenti Android. Ecco come fare.

Whatsapp, usare il proxy per messaggiare senza Internet

Whatsapp dispone di uno strumento che si chiama Whatsapp proxy ed è stato progettato propri per consentire agli utenti di continuare a usare l’app anche quando Internet non c’è. Un proxy, infatti, in termini informatici è proprio un intermediario tra due punti di connessione e quindi permette il passaggio del traffico dati in modo efficiente tra i due punti. Si occupa di “coprire” quella zona.

Più nello specifico, Whatsapp dispone di diversi proxy creati e sparsi in tutto il mondo e che, connettendosi a Meta, permettono all’utente di usare l’app anche quando questi non ha Internet, che sia per un problema con l’operatore o per una vera e propria mancanza di rete.

Whatsapp proxy, come si usa

I proxy si trovano in tutto il mondo, ma bisogna sempre fare attenzione a sceglierne uno che sia affidabile e che quindi non sia stato progettato a fini illegali, come per esempio a fini di truffa o di furto di dati personali. Il proxy, inoltre, non garantisce tutte le misure di sicurezza e privacy di Whatsapp.

Poi bisogna andare su “Impostazioni“, “Archiviazione dati ” e da lì scegliere “Proxy“. Una volta selezionato il proxy, bisogna inserire l’indirizzo e salvare le modifiche. Se la connessione sarà stabilita correttamente, dovrebbe apparire una spunta verde e da quel momento si potrà usare Whatsapp anche senza Internet. Se invece non si riesce a utilizzare l’app, significa che probabilmente l’indirizzo inserito non è corretto o è bloccato: a quel punto bisogna cambiarlo e riprovare.