Rivoluzione legge 104: da domani basterà solo questo documento | Addio Commissione medica

La Legge 104 è cambiata: ora per richiedere la disabilità serve un solo documento. Ecco che cosa stabilisce il nuovo decreto.

La Legge 104 (nota anche come “legge quadro per la disabilità”) è una delle leggi italiane più importanti e che è stata introdotta per tutelare delle categorie di cittadini particolarmente fragili, ovvero che non sono in grado di compiere azioni considerate “normali” in modo autonomo. Di fatto, questa legge permette di ricevere aiuti e agevolazioni alla persona disabile e alla propria famiglia, così da poter gestire tutte le spese utili.

Come tutte le leggi, per ottenere la 104 (e quindi essere di fatto riconosciuti dallo Stato come disabili) occorre rispettare certi requisiti. Non devono essere requisiti necessariamente di natura fisica, ma anche sensoriale, psichica o intellettuale.

Inoltre, questa legge prevede la ricezione di particolari agevolazioni, anche economiche, alla famiglia e all’individuo che presenta la domanda. Ci si riferisce a benefici fiscali (quindi magari la detrazione delle spese mediche o il comodato d’uso gratuito di determinati strumenti) e assistenza di vario tipo (da quella scolastica a quella domiciliare).

Legge 104, ora basta un solo certificato medico

Nel 2024 sono stati introdotti diversi cambiamenti per la Legge 104, allo scopo di snellire tutto l’iter burocratico e quindi di fatto velocizzare tutto il processo per l’ottenimento della condizione di disabilità. Fino a poco tempo fa, per ottenere il riconoscimento della disabilità c’erano procedure separate, ovvero l’accertamento dell’invalidità civile e la certificazione della disabilità.

Adesso, invece, con la nuova legge, basta un unico certificato medico introduttivo, che può essere rilasciato dal medico di base oppure dal medico convenzionato da un ente di patronato. Si tratta di un cambiamento positivo, che sicuramente snellisce e velocizza la pratica, togliendo un grosso disagio psicologico anche ai familiari della persona che la richiede che magari sono in difficoltà davanti a tanta burocrazia.

Legge 104, tutti i cambiamenti del 2024

Dopo aver ottenuto e presentato questo certificato medico, viene effettuata una valutazione multidimensionale che tiene conto di tutti gli aspetti della persona coinvolta, non solo quello medico e fisico, ma anche quello sociale. Lo scopo è creare un progetto di vita personalizzato che tenga conto delle esigenze specifiche della persona.

Infine, le tempistiche: con la nuova legge è stato fissato un massimo di 90 giorni per la conclusione della pratica dalla ricezione del certificato medico. Tuttavia, questo termine può essere sospeso per 60 giorni, prorogabili a ulteriori 60. Queste tempistiche sono importanti per poter accogliere la richiesta nei modi migliori. Sicuramente sono dei cambiamenti positivi che potranno aiutare le famiglie ad affrontare tutto il processo nel modo più agevole e meno traumatico possibile.