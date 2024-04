Con questo trucco olandese addio monete per il carrello del supermercato | Funziona sempre

Vai spesso al supermercato ma ti dimentichi di portare con te una moneta per il carrello? Prova questo trucchetto, in Olanda lo fanno tutti.

Regolarmente bisogna recarsi al supermercato per fare la spesa. C’è chi preferisce farlo quasi tutti i giorni, in modo da dover portare a termine una spesa piccola e non troppo pesante, e chi invece preferisce farla solo una volta ogni tot per non dover tornare al supermercato tanto presto, anche se questo significa dover spendere molto e avere un carico piuttosto pesante.

In questi casi diventa obbligatorio utilizzare un carrello mentre si decide che cosa acquistare. Nella maggior parte dei supermercati italiani, per prendere in “affitto” un carrello il tempo necessario per terminare gli acquisti, bisogna sbloccarlo inserendo una moneta nell’apposito spazio. Solitamente vengono accettate monete tra i cinquanta centesimi e i due euro.

Anche se alla fine della spesa la moneta viene restituita quando si riporta il carrello al suo posto, per molti oggi questa pratica è un po’ scomoda, se non obsoleta, dato che molte persone stanno eliminando pian piano l’uso del contante e non girano spesso con delle monete in tasca o nel portafogli. Per fortuna, c’è una soluzione molto semplice.

Moneta per il carrello, come fare per averla sempre

Da tanti anni i supermercati utilizzano il metodo della moneta nei carrelli sostanzialmente per due motivi: impedire che qualche furbetto rubi il carrello e, soprattutto, per costringere le persone a sistemarli una volta che hanno terminato le proprie spese. Fino a pochi anni fa, si rivelava un metodo intelligente e comodo per tutti, ma con l’aumentare della tecnologia e la progressiva sparizione del contante, per i più giovani non è più la soluzione ideale.

Per questo, in Olanda hanno scoperto un trucchetto per fare in modo di avere sempre una moneta con sé, così da risparmiare tempo nel cercarla ed essere sempre sicuri di averla. Basta solo un portachiavi.

Moneta per il carrello, il trucco del portachiavi

In Olanda molte persone fanno così quando devono prendere un carrello della spesa: non inseriscono la moneta, ma usano una targhetta, di quelle che di solito si attaccano alle valigie, dove si inseriscono i propri dati personali in caso di smarrimento. Sostanzialmente, quindi, gli olandesi appendono questa etichetta alle proprie chiavi a mo’ di portachiavi e poi la usano al posto della moneta.

Inseriscono con molta delicatezza la targhetta nella fessura dove andrebbe la moneta e spingono in fondo finché il carrello non si libera. Tengono la targhetta sempre appesa al proprio mazzo di chiavi, proprio come fosse un portachiavi, così da essere sicuri di non dimenticarla in casa o in macchina. Il trucco funziona: provare per credere.