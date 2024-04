Carote, questo è il miglior modo per mangiarle: finalmente l’esperta ha svelato la verità che ti hanno sempre tenuto nascosto

È meglio mangiare le carote crude o cotte? La nutrizionista cela finalmente qual è il modo migliore per consumare questo prezioso alimento.



Una delle verdure più amate da grandi e bambini sono senza dubbio le carote, apprezzate da tutti per il loro gusto dolce e delicato e per la versatilità con cui è possibile prepararle e usarle in cucina nelle varie preparazioni, siano esse dolci o salate.

Le carote, oltre ad essere una verdura molto gustosa, sono anche molto semplici da preparare e leggere, perfette per chi vuole seguire una dieta o mantenersi in salute, mangiando sano e senza eccessi.

Questo alimento fornisce anche molteplici benefici al nostro organismo, dal momento che è ricco di sostanze nutritive in grado di migliorare la nostra salute e il nostro benessere intestinale.

Le carote contengono per prima cosa il betacarotene, carotenoide e precursore della vitamina A, che lo rende un perfetto antiossidante naturale, utile per contrastare i radicali liberi e prevenire la formazione di alcuni tipi di tumori e malattie cardiovascolari e degenerative. Inoltre, le carote sono anche ricche di vitamine e sali minerali, come la luteina, in grado di proteggere la salute di pelle e occhi. Infine, questa verdura è anche ricca d fibre, il che ci garantisce una corretta regolarità intestinale.

I benefici delle carote crude

Le carote sono una verdura molto versatile, che può essere consumata in mille modi diversi e impiegata nelle ricette più disparate. Sono ottime sia crude che cotte e questo le rende uno degli alimenti più consumati da grandi e bambini, ma a seconda di come le si cucina i loro benefici possono essere diversi.

Le carote crude, infatti sono più ricche di sali minerali rispetto alle carote cotte e contengono un apporto di vitamina C leggermente superiore rispetto alle carote che vengono cotte. Per quanto riguarda il betacarotene, invece, esso è presente in una concentrazione superiore con la cottura. Le carote crude hanno un indice di masticazione superiore, pertanto donano un senso di sazietà superiore alle carote cotte e sono indicate per chi segue una dieta. Infine, sono ottime come snack pomeridiano o come spuntino per spezzare la fame.

I benefici delle carote cotte

Per quanto riguarda invece i benefici forniti dal consumo di carote cotte, esse hanno il merito di essere più digeribili e dunque maggiormente indicate per chi soffre di fermentazione intestinale. Sono perfette per contrastare le gastroenteriti e i disturbi tipici del cambio di stagione, durante il quale l’intestino e lo stomaco lavorano con più difficoltà.

Le tecniche di cottura migliori sono senza dubbio la cottura al vapore, che permette di conservare intatte le proprietà nutritive di questo ortaggio, ma anche la cottura in padella è particolarmente indicata, perché consente di lasciare croccanti e gustose.