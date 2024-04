Caldo torrido, preparati subito a un’estate infuocata: richiedi il bonus condizionatori | Puoi detrarre il 70% della spesa

Per quest’estate si prospetta un’estate caldissima e senza precedenti: ecco cosa devi fare per richiedere il bonus condizionatori e risparmiare fino al 70%.

Il caldo sta già arrivando e tra pochi mesi sarà estate. Anche quest’anno ci si immagina una stagione particolarmente afosa e per questo molte persone stanno correndo ai ripari e giocando d’anticipo, cercando il condizionatore migliore al prezzo più conveniente. Anche se è vero che questo caldo anomalo è dovuto al surriscaldamento globale, è anche vero che passare luglio e agosto senza un condizionatore ormai non è più fattibile.

Acquistare un condizionatore può rappresentare una spesa importante per molte famiglie (alcuni modelli costano anche un migliaio di euro, se si aggiungono anche le spese di installazione), ma per fortuna questo elettrodomestico può essere comprato approfittando di un bonus messo a disposizione dallo Stato.

Questo bonus prevede delle detrazioni dal 50% al 65%, ma può arrivare anche fino al 70% in alcune situazioni, per esempio se di decide di acquistare un condizionatore a risparmio energetico. Andiamo a vedere tutte le condizioni per richiedere questo bonus.

Bonus condizionatori, le detrazioni del 50% e 65%

Il bonus condizionatori del 50% ricade sostanzialmente nel bonus elettrodomestici e mobili, ovvero riguarda tutti quegli elettrodomestici e mobili che vengono acquistati se nel proprio appartamento sono stati fatti dei lavori di ristrutturazione nell’anno precedente. In questo caso si ha diritto a una detrazione del 50% e il condizionatore deve presentare dei precisi requisiti di risparmio energetico. La detrazione arriva fino a una spesa massima di 96.000 euro (contando anche le spese di ristrutturazione) e si suddivide in dieci rate annuali.

Per ottenere invece la detrazione del 65%, non bisogna aver effettuato dei lavori di ristrutturazione, ma occorre far ricadere l’acquisto del condizionatore nell’ecobonus, quindi bisogna per forza comprare un condizionatore ecologico che appartenga alla classe A+++.

Bonus condizionatori, la detrazione del 70%

E per quanto riguarda invece la detrazione del 70%? In questo caso bisogna far ricadere l’acquisto del condizionatore negli interventi agevolabili del Superbonus 2024. Di fatto, quindi, bisogna dimostrare che questo acquisto ha la finalità di rimodernare il proprio appartamento per l’efficientamento energetico.

Questo significa che il condizionatore acquistato deve andare a sostituirne uno vecchio che non era a risparmio energetico. Non bisogna per forza comprare un condizionatore per ottenere la detrazione, ma si può anche sostituire quello vecchio con un impianto più ecologico per esempio con isolamento termico delle superfici. Allo stesso modo, si ottiene la detrazione del 70% anche in caso di sostituzione della caldaia con impianti centralizzati a condensazione.