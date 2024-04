Agenzia delle Entrate: inviato un nuovo comunicato a tutti i contribuenti | Novità su scadenze e 730

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le nuove scadenze per tutti i documenti richiesti per il 730 e la dichiarazione dei redditi. Ecco cosa bisogna sapere.

Come ogni anno, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul sito ufficiale tutte le informazioni e le istruzioni per quanto riguarda la compilazione dei documenti per la dichiarazione dei redditi, specificando bene anche sulla questione delle scadenze. Ogni anno, infatti, bisogna dichiarare allo Stato i propri redditi, se si desidera avere accesso a certe agevolazioni.

L’Agenzia delle Entrate è un ente pubblico, che ormai esiste in Italia da oltre vent’anni. Il suo scopo è quello di tenere traccia dei contributi fiscali dei cittadini, facendo in modo che i redditi siano sempre bilanciati, che ognuno paghi quanto deve pagare e gli venga restituito quanto gli spetta. Detto in parole povere, si occupa di controllare che tutti i conti tornino.

Per fare ciò, i cittadini sono tenuti a inviare ogni anno alcuni documenti, se sono interessati a ottenere la dichiarazione dei redditi, che poi può dare accesso ad alcune agevolazioni (per esempio, tasse universitarie, mutui, etc). Quest’anno, in particolare, sono state rese note alcune novità.

Agenzia delle Entrate, cosa cambia nel 2024

Secondo quanto dichiarato nel comunicato stampa, dal 30 aprile si potrà scaricare dal sito dell’Agenzia delle Entrate il modello precompilato per la dichiarazione dei redditi. Si tratta, appunto, di un modello che viene precompilato dall’ente in base alle informazioni ricevute dai datori di lavoro tramite Certificazione Unica. Esistono le varianti per lavoratori indipendenti e con partita IVA.

Il ricevente deve controllare che i dati siano corretti e integrare il documento con altri, se necessario. Ci si riferisce, per esempio, a spese che possono essere detratte, come per esempio mediche o di affitto, se si interessa avere un rimborso. Il documento va compilato, confermato e rinviato all’Agenzia delle Entrate direttamente online. Le scadenze sono il 30 settembre per il 730 e il 15 ottobre per il modello dei redditi.

Agenzia delle Entrate, le novità sul 730

Riguardo al modello 730 per quest’anno sono previste delle novità sui rimborsi IRPEF. Le tempistiche saranno più lunghe ed eventuali conguagli andranno versati tramite modello F 24. Se invece dovete ricevere dei rimborsi e si utilizza il modello 730, questi arriveranno direttamente in busta paga.

Il 730 può essere presentato da lavoratori dipendenti, da contratto a progetto o chi percepisce redditi da terreni, fabbricati o da capitale. Possono presentarlo anche i lavoratori autonomi, ma solo se percepiscono un reddito per cui non è richiesta la partita IVA. Occorre presentare: copia della precedente dichiarazione, i dati del sostituto d’imposta, una copia della Certificazione Unica e la documentazione riguardo le spese mediche.