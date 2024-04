Contatti WhatsApp che non sai se sono in linea | Scoprilo con questa semplice procedura

Lo sapevi che su Whatsapp è possibile vedere se i contatti sono in linea senza dover cliccare su ogni singola icona e cercare la barra “online”? Ecco come si fa.

Oggi, soprattutto in Italia, tutti hanno Whatsapp e ognuno passa anche diverse ore al giorno connesso a questo sistema di messaggistica che ormai è diventato popolarissimo nel giro di una decina d’anni. L’app continua a essere aggiornata regolarmente e ogni volta ogni aggiornamento porta con sé qualche funzionalità nuova.

Fino a poco tempo fa, per esempio, era obbligatorio avere la barra online che indicava se effettivamente l’utente stesse utilizzando l’app in quel preciso momento. Adesso, se si imposta un profilo più privato, è possibile rimuovere questa informazione, così che nessuno veda quando quel contatto è effettivamente online (allo stesso modo, lui non può vedere se gli altri lo siano).

A volte, magari desideri sapere se una persona è effettivamente online prima di scriverle, senza andare a verificare ogni volta cliccando sulla singola icona. Whatsapp in realtà non lo permette direttamente attraverso le impostazioni, ma si può utilizzare questo trucco usando un’altra app. Tuttavia, si possono anche usare soluzioni più sicure, anche se magari non pienamente soddisfacenti.

Whatsapp, come vedere se i contatti sono online con un’estensione Google

Ci sono diverse app che permettono di vedere se un contatto è effettivamente online, ma non tutte sono affidabili. Un esempio è WhatzSeen, app programmata esattamente per questo scopo, ma non è un’app ufficiale e potrebbe farti cadere in truffe o furti di dati. Per evitare problematiche, questo è il metodo legale che il più possibile può darti un risultato simile.

Per prima cosa occorre installare l’estensione di Google WA Web Plus, appunto un’estensione Chrome di Whatsapp Web, il sistema che permette di chattare direttamente con il computer dopo aver connesso il proprio account Whatsapp. Solo questa estensione, infatti, indica con un cerchietto verde gli utenti che effettivamente sono online in quel momento.

Whatsapp, come studiare il comportamento dei contatti

Se vedere se i tuoi contatti sono online in tempo reale non ti basta, puoi provare a scaricare anche WhatsLong, un’altra app ufficiale dello store Android. Questa app permette di studiare il comportamento degli utenti con tanto di grafici e mostra le statistiche della loro permanenza sull’app basandosi sull’ultimo accesso.

Si tratta di un’app a pagamento, ma è importante specificare che si possono avere queste informazioni solo se compatibili con le impostazioni privacy scelte dai contatti. Se un contatto, per esempio, ha oscurato l’ultimo accesso e la barra online, allora non sarà possibile avere una stima del suo comportamento su Whatsapp e del tempo medio che vi trascorre ogni giorno.