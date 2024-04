La formula matematica per mandare in rovina tutti i Casinò | Il banco non vince più

Lo sapevi che era stato scoperto un trucco matematico per vincere sempre al casinò? Ecco tutta la storia che ha ispirato il film 21 Blackjack con Kevin Spacey.

Nel 2008 è uscito il film 21 Blackjack, diretto dal regista Robert Lunetik e con Kevin Spacey nel ruolo del protagonista. La trama raccontava di un gruppo di studenti universitari che, guidati dal proprio professore, decidevano di applicare un metodo matematica per vincere sempre a Blackjack al casinò. Il film si ispira a una storia vera avvenuta negli anni ’90 e che quasi sconvolse il sistema del gioco d’azzardo.

Quanto c’è di vero in questo film e quanto è stato inventato? Davvero il metodo che utilizzavano i ragazzi oggi sarebbe ancora applicabile nei casinò moderni? E in cosa consiste esattamente?

Ecco la storia dietro al trucco matematico utilizzato in 21 Blackjack. In teoria, questo tipo di calcolo può essere eseguito anche da delle persone, quindi chiunque potrebbe imparare. Ci sono tuttavia degli ostacoli.

Casinò, la formula 21 Blackjack per vincere sempre

Negli anni ’90 un gruppo di studenti del MIT guadagnò centinaia di migliaia di dollari ai casinò applicando una formula matematica scoperta nel 1962 dal matematico Edward Torp. Decisero di trovare un metodo per vincere sempre a Blackjack e quindi impararono a contare le carte in modo professionale, così da poter ipotizzare le combinazioni più probabile per vincere.

Il Blackjack infatti ha regole molto semplici: bisogna arrivare a un punteggio più vicino possibile a 21 utilizzando una carta per volta, in un mazzo inglese da 52 carte senza jolly. Se si supera il 21, vince il banco. Thorp aveva trovato un modo per aumentare le probabilità di vincita a Blackjack imparando a contare le carte. L’idea è tenere conto delle carte che sono già state giocate, per pensare con più probabilità a quale sarà la prossima nel mazzo.

Casinò, contare le carte per vincere a Blackjack: è fattibile oggi?

Il trucco era dare un valore a ciascuna carta e aggiungere man mano che venivano fuori. Da 2 a 6 si aggiungerà 1 al calcolo, tra 7 e 9 si aggiungerà zero e 10, le cifre e l’asso aggiungeranno -1 (cioè sottrarranno uno). Un asso e un 8 varrebbero -1+0=-1. Un 2, un 3 e un 10 varrebbero 1+1-1=1. Naturalmente, ci sono modi molto più accurati e migliori per contare le carte, ma questo sistema è basilare e funziona. Se il nostro calcolo dà un numero molto alto sarà perché abbiamo aggiunto molte carte comprese tra 2 e 9, il che significa che rimarranno poche carte basse da distribuire e che la probabilità di ricevere una cifra se chiediamo una carta sarà alto. Più alto è il conteggio, più forte scommetteremo.

Il sistema è fattibile da memorizzare, ma ovviamente bisogna essere velocissimi e non destare sospetti perché alcuni casinò proibiscono il conteggio. Inoltre, per complicare le cose, da alcuni anni si gioca con quattro o cinque mazzi. 21 Blackjack, quindi, è sicuramente un bel film, ma guardiamolo per quello che è, pur essendo ispirato a una storia vera.