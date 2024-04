Esenzione ticket: a 65 anni scatta quella totale | Sistema sanitario completamente gratis

Lo sapevi? Se hai più di 65 anni in Italia non sei tenuto a pagare i ticket sanitari e alcuni farmaci: ecco come funziona l’esenzione.

L’accesso a cure mediche di qualità è un diritto fondamentale, specialmente per le fasce più vulnerabili della popolazione.

In Italia, l’esenzione dal pagamento del ticket sanitario per persone di almeno 65 anni rappresenta un importante sostegno economico per garantire un’adeguata assistenza medica.

Tuttavia non tutti sono a conoscenza di questa opportunità o del suo funzionamento.

In questo articolo vi illustreremo le specifiche dell’esenzione dai ticket sanitari per le persone con più di 65 anni: non lasciatevi sfuggire questa possibilità.

Esenzione dal ticket, come funziona e chi può usufruirne

Secondo quanto stabilito dall’articolo 8, comma 16 della legge numero 537 del 1993, coloro che hanno raggiunto i 65 anni di età possono beneficiare dell’esenzione dal pagamento del ticket per una serie di servizi sanitari offerti dal Servizio Sanitario Nazionale. Questi includono visite mediche, esami di laboratorio e altre prestazioni ambulatoriali. Tuttavia, per poter usufruire di questo beneficio, è necessario rispettare determinati criteri reddituali: l’esenzione è concessa a coloro che possiedono un reddito familiare annuo inferiore a 36.151,98 euro. Inoltre, i titolari di pensione minima con più di 60 anni di età possono richiedere l’esenzione, purché il loro reddito personale non superi i 8.263,31 euro annui.

È importante sottolineare che l’esenzione non riguarda l’assistenza farmaceutica, la quale è disciplinata da normative separate. Tuttavia, per coloro che necessitano di informazioni riguardanti la partecipazione al costo dei farmaci di fascia A, è possibile rivolgersi direttamente alla propria Azienda Sanitaria Locale (ASL) di residenza. Per ottenere l’esenzione dal ticket in base al reddito, è compito del medico curante indicare il codice corretto sulla ricetta medica. Questo codice varia a seconda della categoria di beneficiari e delle prestazioni richieste. Per gli individui di età superiore ai 65 anni, il codice di esenzione è E01. Tuttavia, è importante tenere presente che l’esenzione non è automatica per tutte le prestazioni sanitarie; ad esempio, nel caso di accesso al Pronto Soccorso con codice bianco, è richiesta un’età minima di 65 anni, indipendentemente dal reddito.

Uno sguardo più attento al nucleo familiare

Anche il concetto di “nucleo familiare” assume un ruolo cruciale nella determinazione dell’esenzione. Questo include l’interessato, il coniuge non legalmente separato e gli altri familiari fiscalmente a carico. Anche le persone unite civilmente dello stesso sesso rientrano nello stesso nucleo fiscale. Per quanto riguarda i minori di 6 anni, essi fanno parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non sussistano particolari situazioni che ne determinino un diverso status fiscale.

È importante notare che l’esenzione per reddito non è collegata all’Indicatore Situazione Economica Equivalente (ISEE) dei beneficiari. Il sistema sanitario tiene conto esclusivamente del reddito ai fini dell’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF), senza richiedere la compilazione della DSU o la richiesta dell’ISEE. Per quanto riguarda i farmaci, dal 2000 è stata abolita la partecipazione dei cittadini per l’assistenza farmaceutica. Questo significa che non vi è alcun ticket da pagare e i farmaci di fascia A possono essere totalmente gratuiti o a pagamento, a seconda della specifica prescrizione medica.