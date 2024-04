Pensionati: viaggia low cost a uno di questi Paesi | Pacchetti vacanza tutto incluso a meno di 500€

Con un innovativo programma, questo paese sta rivoluzionando le vacanze da pensionati: goditi ogni genere di bellezza a prezzi stracciati.

Quando arriva il momento della pensione, molti di noi sognano di esplorare il mondo, immergendosi in nuove culture e scoprendo luoghi incantevoli.

Niente ci impedisce di sognare in grande, nemmeno l’età; l’unico limite, fin troppo spesso presente e reale, è quello del timore dei costi elevati.

Ma cosa direste se vi dicessimo che c’è un Paese che rende questa fantasia una realtà accessibile a tutti?

Scoprite in questo articolo qual è la destinazione low cost preferita dai pensionati: prezzi accessibili e un mondo di opzioni sono dietro l’angolo rispetto all’Italia.

Un programma che promette di rivoluzionare la pensione

La Spagna è da sempre considerata una delle destinazioni più amate al mondo per la pensione, dato che offre ai pensionati la possibilità di viaggiare a prezzi scontati. Questa realtà ora è ancora più tangibile grazie a un innovativo programma gestito dall’Istituto spagnolo per gli anziani e i servizi sociali (IMSERSO): un programma conosciuto anche come “turismo sociale“, che non solo rende accessibili le vacanze agli anziani, ma promuove anche uno stile di vita attivo e solidarietà intergenerazionale.

Le vacanze scontate sono disponibili durante la bassa stagione, da ottobre a giugno, e offrono una vasta gamma di destinazioni e attività. I pacchetti vacanza includono trasporti, pasti, alloggio e visite turistiche, con prezzi che variano da 124 euro a 435 euro a seconda della destinazione e della durata del viaggio. Ci sono opzioni per tutti i gusti: dai brevi viaggi di quattro giorni nelle città più affascinanti, alle escursioni naturalistiche di cinque giorni alla scoperta delle bellezze paesaggistiche della Spagna, fino ai tour culturali di sei giorni che esplorano diverse città e regioni.

Non ti basta la Spagna? Scopri le Canarie

Le destinazioni coperte dal programma includono le regioni più amate della Spagna, come l’Andalusia con la sua cultura flamenco, la Catalogna con la vibrante città di Barcellona e la rilassante Valencia. Ma le sorprese non finiscono qui: per coloro che desiderano un’esperienza più esotica, le isole Baleari e Canarie offrono opzioni mozzafiato, dalle spiagge di Ibiza alla bellezza naturale di Maiorca. Per partecipare al programma è necessario essere residenti legali in Spagna, ma gli spagnoli residenti all’estero possono partecipare se soddisfano i requisiti o sono pensionati nei paesi in cui risiedono. Inoltre, è possibile portare con sé un accompagnatore, come il coniuge, il partner o un figlio disabile.

Insomma, se sognate di esplorare la Spagna senza spendere una fortuna, il programma di viaggi low cost per pensionati è l’opportunità che stavate aspettando. Non lasciatevi sfuggire questa occasione di vivere nuove avventure e creare ricordi preziosi senza preoccuparvi troppo del portafoglio.