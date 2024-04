Bonus doccia: ordina subito il nuovo impianto e lo paghi la metà | Risparmi in un anno 200€ di bolletta

Hai un impianto doccia datato e da rifare? Non preoccuparti: metà della spesa la sostiene questo bonus – ecco come accedervi.

Nel vasto panorama delle ristrutturazioni domestiche, anche un’operazione apparentemente semplice come la sostituzione della doccia può diventare un’occasione per ottenere vantaggi fiscali e migliorare l’efficienza energetica della propria abitazione.

In teoria, la sostituzione della doccia da sola non sarebbe considerata manutenzione straordinaria, e quindi non rientrerebbe nella detrazione del 50% del bonus casa.

Tuttavia, bastano pochi accorgimenti, come il rifacimento di tubature o la creazione di una parete, per trasformare questo intervento in una vera e propria opera di manutenzione straordinaria, aprendo così le porte all’accesso al bonus.

Con un risparmio stimato di 200€ all’anno sulla bolletta dell’acqua, questa offerta si presenta come un‘opportunità da non lasciarsi sfuggire.

Come accedere ai bonus sostituendo la doccia

L’aiuto di un esperto dell’azienda installatrice si rivela spesso fondamentale per individuare quali lavori specifici garantiranno l’accesso alla detrazione, con conseguente riduzione dei costi complessivi per il proprietario. Ma le opportunità non finiscono qui: grazie al bonus casa è possibile accedere anche al bonus mobili, che consente di ottenere una detrazione del 50% per l’acquisto di mobili per il bagno o altre stanze della casa, oltre che per l’acquisto di grandi elettrodomestici come lavatrici e asciugatrici.

Le nuove soluzioni per la doccia non solo offrono maggiore comfort e funzionalità, ma anche un significativo risparmio sui consumi di acqua ed energia. Ad esempio, i moderni soffioni e miscelatori di ultima generazione sono progettati per evitare sprechi d’acqua e di energia. La funzionalità di pre-riscaldamento permette di avere subito l’acqua alla temperatura desiderata, riducendo il tempo di attesa e il consumo di acqua.

La scelta più intelligente in termini di risparmio (e non solo)

Grazie a queste innovazioni, il risparmio ottenuto sui consumi di acqua e gas può superare il 50%. Considerando che la doccia rappresenta poco più del 10% dei consumi energetici di una famiglia media, è possibile risparmiare fino a circa 200 euro all’anno. Per quanto riguarda i costi dell’intervento, una sostituzione o trasformazione della vasca in doccia tradizionale può variare dai 2 ai 4 mila euro, comprensivi di materiali, opere impiantistiche e smaltimento. Alcune aziende offrono anche piani di pagamento rateali a partire da 30 euro al mese per chi preferisce dilazionare la spesa.

Per coloro che desiderano un’elevata personalizzazione o funzionalità di lusso, è possibile optare per soluzioni più costose, che possono superare i 5 mila euro. Tuttavia, esistono anche interventi più semplici di installazione doccia che possono costare circa mille euro, anche se potrebbero trovare maggiori difficoltà nel rientrare nei requisiti per usufruire degli incentivi fiscali. La sostituzione della doccia non è solo un modo per migliorare il comfort della propria abitazione, ma anche un’opportunità per ottimizzare il bonus casa, risparmiare sui consumi di acqua ed energia, e contribuire alla sostenibilità ambientale. Con l’assistenza di esperti e la scelta di soluzioni efficienti, è possibile trasformare un semplice intervento in un investimento vantaggioso per il presente e il futuro della propria casa.