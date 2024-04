Smartphone sempre scarico: usa questo trucco per raddoppiare la durata della batteria

Hai il telefono sempre scarico? Non puoi permetterti neppure qualche ora di autonomia fuori casa? Usa questo trucco, vedrai che cambiamento.

Lo smartphone è diventato uno strumento indispensabile nella vita quotidiana, offrendo una vasta gamma di funzionalità che vanno ben oltre la semplice comunicazione telefonica.

Tuttavia, con l’uso prolungato e intensivo dello schermo e delle applicazioni, la batteria tende inevitabilmente a scaricarsi rapidamente, creando fastidi e disagi, specialmente nei momenti cruciali in cui il dispositivo è più necessario.

Fortunatamente esistono diverse strategie e suggerimenti che possono aiutare ad ottimizzare l’autonomia della batteria,.

Scopriamo insieme questi consigli: potrebbero fare la differenza tra un giorno produttivo e uno stressante.

Batteria del telefono, queste funzioni base ti permettono di risparmiare

Una delle prime azioni da compiere per gestire efficacemente il consumo della batteria è identificare le applicazioni che consumano maggiormente energia. Su dispositivi Android, è possibile farlo accedendo alle impostazioni e selezionando la voce “Batteria”, dove si potrà visualizzare un grafico dettagliato sull’utilizzo della batteria da parte delle diverse app. Questo permette agli utenti di individuare rapidamente le applicazioni che causano un utilizzo eccessivo della batteria. Se queste app non sono fondamentali o utilizzate raramente, è consigliabile disinstallarle per ridurre il consumo energetico complessivo del dispositivo.

Per le applicazioni essenziali che vengono utilizzate regolarmente, è possibile ottimizzare il loro consumo energetico selezionando l’opzione “Ottimizza” nelle impostazioni della batteria. Questo aiuta a ridurre il consumo di energia delle app in background, consentendo di prolungare la durata della batteria senza compromettere l’esperienza d’uso. Oltre alla gestione delle singole applicazioni, esistono anche altre strategie che possono contribuire ad estendere l’autonomia della batteria del proprio smartphone.

I trucchi dei “maghi” della batteria

Una pratica comune è ridurre la luminosità dello schermo, poiché uno schermo più luminoso richiede più energia per funzionare. Impostare una luminosità automatica o ridurla manualmente quando non è necessario uno schermo molto luminoso può aiutare a conservare la carica della batteria per un periodo più lungo. Inoltre, disattivare le funzioni non necessarie come il Bluetooth e le connessioni dati quando non sono in uso può contribuire significativamente a ridurre il consumo di energia del dispositivo. Allo stesso modo, è consigliabile limitare l’uso di servizi di localizzazione e applicazioni che richiedono l’accesso costante alla posizione del dispositivo, poiché ciò può comportare un consumo aggiuntivo di batteria.

Ma il vero trucco sta nel ridurre il numero di notifiche push e sincronizzazioni automatiche, poiché queste attività richiedono l’accesso frequente alla rete e possono consumare molta energia della batteria. Impostare manualmente gli intervalli di sincronizzazione per le email e le app di messaggistica può aiutare a ridurre il consumo energetico senza compromettere la ricezione di notifiche importanti. Infine, investire in accessori come power bank o custodie con batteria integrata può essere utile per garantire una fonte di energia aggiuntiva quando si è in movimento o non si dispone di un punto di ricarica disponibile.