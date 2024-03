Posto di blocco, ora iniziano a chiedere un QR code | Non è più concesso accampare scuse strane

Lo sapevi che sono in arrivo importanti novità riguardo alla circolazione stradale e ai relativi documenti da portare con sé? In caso di posto di blocco adesso basterà un codice QR.

Negli ultimi anni ci sono state importanti novità per quanto riguarda il codice stradale. In particolare, sono stati cambiati alcuni aspetti dell’esame della patente di guida: nel test scritto sono stati ridotti domande e tempo a disposizione, mentre le tempistiche del foglio rosa sono state leggermente allungate.

Anche alcune condizioni del codice stradale stanno cambiando: in particolare, alcuni mesi fa ha fatto molto scalpore la proposta del ministro Matteo Salvini riguardo a un controllo più severo sull’utilizzo di alcol e droghe durante la guida con l’introduzione di un tampone salivare in grado di rivelare l’utilizzo di queste sostanze anche a distanza di giorni dal consumo effettivo.

Nel frattempo, stanno cambiando alcune modalità nel trasporto dei documenti. Fino a ora, era obbligatorio portare sempre fisicamente con sé la patente quando ci si metteva alla guida di un’auto o di un ciclomotore. Con la digitalizzazione, ci sono importanti novità: saranno introdotti i codici QR.

Codici QR e app IO: sostituiranno la patente fisica?

A partire dal giugno 2024, dopo l’approvazione del ministero dell’Innovazione tecnologica e della transizione digitale, non sarà più fondamentale portare con sé la patente fisica quando si guida. Il classico rettangolino rosa plastificato, infatti, sarà sostituito da una vera e propria patente digitale, che sarà disponibile sull’app IO.

Per fare ciò, gli utenti dovranno scaricare l’app IO sul proprio cellulare, autenticarsi e a quel punto riceveranno un QR personalizzato. Scansionando questo QR, si avrà accesso a tutte le informazioni relative alla propria patente di guida: codice, data di conseguimento, data di scadenza e ovviamente dati biografici.

Codice QR e patente digitale: cosa succede in caso di posto di blocco

Cosa succede, quindi, se venite fermati dalle autorità a un posto di blocco? Dovrete seguire semplicemente le istruzioni riportate qua sopra e mostrare il QR agli agenti, che lo scansioneranno. Da lì, potranno vedere non solo i dati personali del guidatore, ma anche il suo stato, tra cui la validità e il numero dei punti.

Mostrare la patente digitale non sarà obbligatorio, ma rappresenterà un’alternativa utile e preferibile per chi non ama dover portare sempre i propri documenti con sé. Ovviamente, questo QR sarà valido per tutti i Paesi che seguono la normativa europea del codice stradale. Che cosa aspetti a scaricare l’app?