L’ingrediente segreto del supermercato ti fa risparmiare sui consumi della lavatrice | Costa 50 centesimi

La lavatrice pesa troppo sulla tua bolletta? Forse la soluzione è più vicina di quanto credi: potrebbe trovarsi in cucina…

La lavatrice è uno degli elettrodomestici più utilizzati in casa, ma spesso trascuriamo il suo mantenimento. Molti di noi assumono che, essendo un apparecchio dedicato alla pulizia dei nostri vestiti, sia automaticamente pulito. Tuttavia, questa è una fallacia comune.

La verità è che la lavatrice, proprio come qualsiasi altro apparecchio, ha bisogno di cure regolari per funzionare in modo ottimale e garantire risultati puliti e freschi sui nostri indumenti.

Uno degli aspetti spesso trascurati nella manutenzione della lavatrice è la pulizia della guarnizione. Questa parte critica dell’elettrodomestico può accumulare sporco, residui di sapone e muffa nel tempo, se non viene pulita regolarmente.

Fortunatamente, esiste un rimedio semplice ed efficace che molti di noi abbiamo a portata di mano: l’aceto.

Come e perché l’aceto può salvare la tua lavatrice

Le nostre madri e nonne hanno spesso impiegato l’aceto come agente di pulizia multiuso, e con buoni motivi. L’aceto è un potente disinfettante e decalcificante naturale, ed è incredibilmente economico rispetto ai prodotti chimici commerciali. Non solo è efficace nella pulizia della lavatrice, ma è anche rispettoso dell’ambiente e della salute. Per pulire la lavatrice con l’aceto, non servono strumenti o prodotti speciali: basta una bottiglia di aceto – che può essere di vino, di mele o specifica per la pulizia – e una lavatrice vuota.

Versa circa due litri di aceto nel cestello della lavatrice e nei scomparti del detersivo e dell’ammorbidente. Poi, avvia un ciclo di lavaggio a temperatura media e lascia che l’aceto agisca per tutta la durata del ciclo. Durante questo processo, l’aceto svolge diverse funzioni cruciali: scioglie il calcare accumulato nelle tubature e negli elementi riscaldanti, rimuove i residui di sapone e disinfetta l’interno della lavatrice, eliminando germi e batteri. Inoltre, l’aceto svolge un’azione deodorante, lasciando la lavatrice e i tuoi vestiti freschi e privi di odori sgradevoli.

Ogni quanto ripetere il ciclo di pulizia

Una volta completato il ciclo di lavaggio, la tua lavatrice sarà pulita e pronta per l’uso immediato. Non è necessario eseguire ulteriori risciacqui, poiché il ciclo di lavaggio si occupa di eliminare completamente l’aceto residuo. Puoi quindi lavare i tuoi vestiti normalmente, senza preoccuparti di eventuali odori o residui di sapone. Per una pulizia più approfondita, puoi estrarre il cassetto del detersivo e strofinarlo con una spugna imbevuta di aceto e detersivo per i piatti: questo aiuterà a rimuovere eventuali residui di detergente e a prevenire la formazione di muffa. Inoltre, è consigliabile controllare e pulire il filtro che si trova ai piedi della lavatrice, dove possono accumularsi oggetti solidi come monete o bottoni.

Per mantenere la lavatrice in ottime condizioni, è consigliabile ripetere questo processo di pulizia almeno ogni sei mesi, anche se la frequenza potrebbe variare a seconda della durezza dell’acqua nella tua zona e del tuo regime di utilizzo della lavatrice. Con una manutenzione regolare e l’uso dell’aceto come agente pulente, la tua lavatrice rimarrà efficiente e affidabile nel tempo, garantendo risultati di lavaggio impeccabili e indumenti freschi e puliti.