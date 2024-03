Lavatrice: ora ti multano con 800€ se la usi così | Pensa che l’hai sempre fatto rischiando tantissimo

Lo sapevi che non puoi utilizzare la lavatrice in questo modo? Tutti lo fanno, ma si rischia una multa molto salata, fino a 800 euro: ecco che cosa non dovresti fare se non vuoi rischiare.

Senza dubbio, la lavatrice è uno degli elettrodomestici più diffusi nelle case degli italiani. Sembra impossibile immaginarsi una vita senza, dal momento che non solo è utilissima, ma è anche facile da usare e lava in modo efficiente i vestiti in poco tempo. Se poi la si possiede in coppia con l’asciugatrice, la comodità è doppia.

Tuttavia, bisogna stare attenti a come la si utilizza, soprattutto se non si vive in una casa indipendente ma in un condominio. Qui, infatti, è fondamentale osservare le regole del palazzo, così da poter convivere pacificamente con tutti i condomini, cercando di non dare fastidio a nessuno.

Per questo, ci sono delle regole da osservare anche per quanto riguarda l’utilizzo degli elettrodomestici, in particolare quello della lavatrice. Non tutti sanno, infatti, che può essere usata solo seguendo degli orari ben precisi. Se non vengono rispettati si rischia di ottenere una multa molto salata. Ma andiamo a capire meglio.

Lavatrice, la usi di notte?

La lavatrice non è un elettrodomestico che consuma tantissimo, ma comunque negli ultimi tempi ci sono stati dei rincari di luce e gas non indifferenti e quindi è normale che si faccia di tutto per risparmiare qualcosina. Per questo molte persone la accendono di notte perché è risaputo che durante l’orario notturno (ma comunque controlla quello che dice il tuo fornitore) si consumi meno corrente.

Di solito gli orari migliori per risparmiare vanno dalle sette di sera alle quattro di notte, oppure un’alternativa è utilizzarla la domenica, che dovrebbe sempre avere tariffe sui consumi più basse. Tuttavia, usare la lavatrice di notte interferisce con le regole condominiali, che su questo punto sono molto chiare.

Lavatrice, gli orari per usarla in condominio

Non esiste una legge unica e italiana sugli orari in cui si possono usare elettrodomestici vari perché di solito ci si affida al buon senso delle persone. Tuttavia, alcuni condomini (non per forza tutti) possono prevedere un regolamento che di fatto firmiamo quando iniziamo a vivere nello stabile, che sia come proprietari effettivi o tramite affitto.

I regolamenti possono essere diversi, ma tra i vari punti possono stabilire anche gli orari in cui usare alcuni elettrodomestici, tra cui la lavatrice, per non infastidire i condomini. Per questo, il regolamento potrebbe stabilire che di notte non può essere usata. Cosa succede se si viole il regolamento? I vicini potrebbero avvertire le autorità, che vi potrebbero fare una multa di 200 euro, che può salire a 800 in caso di utilizzo prolungato.