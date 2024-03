Bonus zanzariere, pensaci ora prima che sia troppo tardi | Le paghi la metà

Arriva l’estate e arriva anche la possibilità di usufruire di una detrazione del 50% sull’installazione delle zanzariere: tutti i dettagli.

Con l’avvicinarsi dell’estate tornano a farsi sentire alcune necessità che spesso ignoriamo durante i mesi più freddi.

Un esempio su tutti può essere la presenza di un sistema di condizionamento in casa o, in alcuni casi, quell dell’installazione delle zanzariere.

Il 2024 porta con sé la conferma del cosiddetto “bonus zanzariere”, un incentivo fiscale che promuove l’efficientamento energetico degli immobili attraverso l’acquisto e l’installazione di zanzariere conformi a determinati standard.

Questa detrazione rientra nell’ambito dell’Ecobonus, offrendo agli interessati la possibilità di beneficiare di uno sgravio fiscale significativo. Ecco tutti i dettagli.

Un’agevolazione che copre metà delle spese

L’agevolazione consiste in una detrazione Irpef (o Ires) del 50% sulle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione delle zanzariere, con un limite massimo di 60.000 euro per unità immobiliare. È importante notare che non tutte le zanzariere sono ammissibili: per ottenere il bonus del 50%, devono agire anche come schermatura solare oltre che rispettare altre specifiche tassative. Le zanzariere devono essere fisse in modo stabile, regolabili per consentire il controllo della luce solare, dotate del marchio CE e proteggere una superficie vetrata come finestre o porte-finestre.

Inoltre il valore Gtot, che indica la capacità della zanzariera di schermare la luce solare combinata con il vetro, deve essere uguale o inferiore a 0,35 e deve essere certificato da un organismo autorizzato. Il limite massimo di spesa ammissibile per la detrazione include non solo l’acquisto e l’installazione delle zanzariere, ma anche la rimozione di eventuali sistemi precedenti, altre opere accessorie e gli onorari del professionista incaricato per la comunicazione con l’Enea, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile.

Sbrigati, hai tempo solo novanta giorni

Per usufruire del bonus, è necessario inviare una comunicazione all’Enea entro 90 giorni dal collaudo dei lavori. Il collaudo può essere effettuato dall’impresa che ha eseguito i lavori, e la documentazione richiesta include anche le fatture d’acquisto e di installazione delle zanzariere. Le persone fisiche o giuridiche che possiedono l’immobile a qualsiasi titolo, inclusi proprietari, inquilini o condomini, possono beneficiare dell’agevolazione. Gli immobili di qualsiasi categoria catastale, come abitazioni private, uffici, negozi, bar, alberghi e ristoranti, possono accedere al bonus, a condizione che siano già esistenti e non in fase di costruzione o ampliamento.

Il rimborso della detrazione avviene in 10 rate annuali di pari importo tramite le dichiarazioni dei redditi degli anni successivi a quello dell’acquisto e dell’installazione delle zanzariere. Questo incentivo non solo promuove l’uso di soluzioni energetiche più efficienti, ma contribuisce anche alla creazione di un ambiente più salubre, proteggendo gli immobili dalle fastidiose intrusioni di insetti senza compromettere la qualità della luce naturale all’interno degli ambienti.