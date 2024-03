Il 90% dei cittadini non sa di avere a disposizione tutti questi bonus | Puoi campare con meno della metà di quello che spendi ora

I bonus a disposizione dei cittadini sono moltissimi, ma non tutti li conoscono: ecco una lista comprensiva di ogni convenzione.

In un’epoca in cui il costo della vita sembra costantemente in crescita, scoprire che la quasi totalità dei cittadini non è a conoscenza dei bonus a loro disposizione è sorprendente, ma tristemente reale.

Questi incentivi potrebbero essere la chiave per vivere con maggiore agio finanziario, permettendo alle persone di mantenere uno stile di vita soddisfacente spendendo meno della metà di quanto fanno attualmente.

Tuttavia, questa mancanza di consapevolezza potrebbe essere dovuta a una serie di fattori, tra cui la complessità del sistema dei bonus e la mancanza di informazioni accessibili.

Esplorare e capire appieno queste opportunità nascoste potrebbe portare a una significativa miglioria nella gestione finanziaria personale: ecco una lista delle convenzioni a disposizione.

Famiglie con figli a carico e ambito sanitario

Ecco le agevolazioni previste per famiglie con figli a carico:

Assegno unico : contributo versato per tutti i figli minori a carico o, in circostanze specifiche, fino ai 21 anni d’età. L’importo varia in base all’ISEE in corso di validità; in assenza di ISEE viene percepita la quota minima.

: contributo versato per tutti i figli minori a carico o, in circostanze specifiche, fino ai 21 anni d’età. L’importo varia in base all’ISEE in corso di validità; in assenza di ISEE viene percepita la quota minima. Bonus asilo nido : convenzione per la retta dell’asilo nido. L’importo varia tra i 1500 e i 3000 euro l’anno in base alla fascia ISEE, e sale a 3600 euro per le famiglie con un figlio nato dopo il 1° gennaio 2024, un figlio di età inferiore ai 10 anni e un ISEE che non supera i 40000 euro.

: convenzione per la retta dell’asilo nido. L’importo varia tra i 1500 e i 3000 euro l’anno in base alla fascia ISEE, e sale a 3600 euro per le famiglie con un figlio nato dopo il 1° gennaio 2024, un figlio di età inferiore ai 10 anni e un ISEE che non supera i 40000 euro. Riduzione tasse scolastiche : convenzione per accedere alle rette scolastiche, comprese mense, borse di studio e tasse universitarie. Gli studenti del quarto e quinto anno delle superiori sono completamente esenti se l’ISEE della famiglia risulta inferiore ai 20000 euro, mentre per le tasse universitarie la stessa esenzione è prevista per ISEE inferiore ai 13000 euro; per gli ISEE inferiori ai 30000 euro è prevista una riduzione.

: convenzione per accedere alle rette scolastiche, comprese mense, borse di studio e tasse universitarie. Gli studenti del quarto e quinto anno delle superiori sono completamente esenti se l’ISEE della famiglia risulta inferiore ai 20000 euro, mentre per le tasse universitarie la stessa esenzione è prevista per ISEE inferiore ai 13000 euro; per gli ISEE inferiori ai 30000 euro è prevista una riduzione. Bonus libri : in caso di ISEE basso (l’importo varia in base alla regione) può essere erogato un bonus per l’acquisto di materiale e testi scolastici per le famiglie con minori a carico.

: in caso di ISEE basso (l’importo varia in base alla regione) può essere erogato un bonus per l’acquisto di materiale e testi scolastici per le famiglie con minori a carico. Bonus gite scolastiche : incentivo per le scuole secondarie di primo e secondo grado, dedicato ad agevolare i viaggi di studio. L’importo ISEE valido non deve superare i 5000 euro e il bonus ha un valore di 500 euro. Può essere richiesto retroattivamente.

: incentivo per le scuole secondarie di primo e secondo grado, dedicato ad agevolare i viaggi di studio. L’importo ISEE valido non deve superare i 5000 euro e il bonus ha un valore di 500 euro. Può essere richiesto retroattivamente. Bonus cultura: voucher di 500 euro per i nati nel 2005, riservato a famiglie con ISEE inferiore ai 35000 euro.

Le agevolazioni in ambito sanitario sono le seguenti:

Esenzione ticket sanitario : agevolazione per l’accesso ai servizi sanitari, può essere richiesto da più categorie, tra cui cittadini di età superiore ai 65 anni, disoccupati, titolari di pensione. L’importo massimo dell’ISEE e del reddito varia in base alla regione e alla condizione del nucleo familiare.

: agevolazione per l’accesso ai servizi sanitari, può essere richiesto da più categorie, tra cui cittadini di età superiore ai 65 anni, disoccupati, titolari di pensione. L’importo massimo dell’ISEE e del reddito varia in base alla regione e alla condizione del nucleo familiare. Bonus psicologo : contributo economico una tantum di 50 euro per ogni seduta di psicoterapia. L’importo massimo richiedibile varia in base alla fascia ISEE, tra i 500 e i 1500 euro complessivi per ISEE che variano dai 50000 ai 15000 euro.

: contributo economico una tantum di 50 euro per ogni seduta di psicoterapia. L’importo massimo richiedibile varia in base alla fascia ISEE, tra i 500 e i 1500 euro complessivi per ISEE che variano dai 50000 ai 15000 euro. Bonus animali domestici: agevolazione per visite veterinarie, acquisto di farmaci per animali e interventi chirurgici. Si rivolge ai soli cittadini con più di 65 anni e con un ISEE di massimo 16215 euro.

Difficoltà economica e agevolazioni su bollette e mutui

In ambito di agevolazioni rivolte ai cittadini in difficoltà economica troviamo:

Assegno di inclusione : questo bonus, rivolto alle famiglie in difficoltà, sostituisce il Reddito di Cittadinanza. Il tetto massimo dell’ISEE è 9360 euro, e il reddito familiare dev’essere inferiore ai 6000 euro annui moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. Il bonus viene erogato per 18 mesi e può essere rinnovato per ulteriori 12.

: questo bonus, rivolto alle famiglie in difficoltà, sostituisce il Reddito di Cittadinanza. Il tetto massimo dell’ISEE è 9360 euro, e il reddito familiare dev’essere inferiore ai 6000 euro annui moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. Il bonus viene erogato per 18 mesi e può essere rinnovato per ulteriori 12. Supporto formazione lavoro : un nuovo sussidio che offre un’indennità di 350 euro ai soggetti non occupati tra i 18 e i 59 anni con un valore ISEE familiare sotto i 6000 euro annui. Per ottenerlo è necessario sottoscrivere un patto di attivazione digitale e seguire un corso di formazione presso un Centro per l’Impiego.

: un nuovo sussidio che offre un’indennità di 350 euro ai soggetti non occupati tra i 18 e i 59 anni con un valore ISEE familiare sotto i 6000 euro annui. Per ottenerlo è necessario sottoscrivere un patto di attivazione digitale e seguire un corso di formazione presso un Centro per l’Impiego. Carta Acquisti : riservata a chi ha almeno 65 anni o ai nuclei familiari con un figlio di età inferiore ai 3 anni, i limiti ISEE e di reddito variano a seconda delle condizioni; generalmente sotto gli 8052,75 euro, più alta per i cittadini che superano i 70 anni (dove il limite di reddito sale a 10737 euro). L’importo di 40 euro viene erogato bimestralmente e la carta va utilizzata per prodotti di prima necessità nei negozi convenzionati, o per pagare le bollette.

: riservata a chi ha almeno 65 anni o ai nuclei familiari con un figlio di età inferiore ai 3 anni, i limiti ISEE e di reddito variano a seconda delle condizioni; generalmente sotto gli 8052,75 euro, più alta per i cittadini che superano i 70 anni (dove il limite di reddito sale a 10737 euro). L’importo di 40 euro viene erogato bimestralmente e la carta va utilizzata per prodotti di prima necessità nei negozi convenzionati, o per pagare le bollette. Carta dedicata a te: per i soggetti con ISEE inferiore ai 15000 euro ed erogata in priorità secondo una graduatoria INPS prima ai nuclei familiari con tre componenti di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2010, poi ai nuclei con tre componenti di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2006, infine ai restanti nuclei familiari.

Infine, vediamo quali bonus sono previsti per agevolare il costo della vita:

Bonus bollette telefoniche : sconto del 50% sulla rete fissa e 30 minuti mensili di telefonate gratuite verso tutti i numeri nazionali, dedicata a famiglie con ISEE inferiore agli 8112,23 euro.

: sconto del 50% sulla rete fissa e 30 minuti mensili di telefonate gratuite verso tutti i numeri nazionali, dedicata a famiglie con ISEE inferiore agli 8112,23 euro. Bonus sociale elettrico e gas : sconto in bolletta per soggetti con ISEE inferiore ai 9530 euro; la soglia sale a 20000 euro per le famiglie con almeno 4 figli a carico. L’importo varia in base a vari elementi, come la categoria d’uso e la zona climatica del punto di fornitura.

: sconto in bolletta per soggetti con ISEE inferiore ai 9530 euro; la soglia sale a 20000 euro per le famiglie con almeno 4 figli a carico. L’importo varia in base a vari elementi, come la categoria d’uso e la zona climatica del punto di fornitura. Bonus sociale idrico : concedente 50 lt di acqua al giorno gratuiti, da moltiplicare per ogni componente del nucleo familiare. Si tratta di uno sconto applicato alla bolletta per i soggetti con ISEE inferiore ai 9530 euro, elevato a 20000 euro per famiglie con almeno 4 figli a carico.

: concedente 50 lt di acqua al giorno gratuiti, da moltiplicare per ogni componente del nucleo familiare. Si tratta di uno sconto applicato alla bolletta per i soggetti con ISEE inferiore ai 9530 euro, elevato a 20000 euro per famiglie con almeno 4 figli a carico. Bonus luce per disagio fisico : agevolazione rivolta alle famiglie con soggetti costretti all’utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate da energia elettrica. Il valore varia in base alla potenza contrattuale delle suddette apparecchiature. Può essere cumulato con il bonus sociale, e non esiste un limite ISEE o di reddito; si ottiene presentando richiesta al comune di residenza.

: agevolazione rivolta alle famiglie con soggetti costretti all’utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate da energia elettrica. Il valore varia in base alla potenza contrattuale delle suddette apparecchiature. Può essere cumulato con il bonus sociale, e non esiste un limite ISEE o di reddito; si ottiene presentando richiesta al comune di residenza. Conto corrente gratuito : conto corrente a zero spese (ma con servizi limitati) per chi possiede un ISEE inferiore agli 11600 euro o una pensione inferiore ai 18000 euro annui.

: conto corrente a zero spese (ma con servizi limitati) per chi possiede un ISEE inferiore agli 11600 euro o una pensione inferiore ai 18000 euro annui. Mutuo agevolato : acquisto agevolato della prima casa con mutuo garantito all’80% per i giovani under 36 con ISEE fino a 40000 euro. La garanzia è estesa anche ai nuclei con almeno tre figli di età inferiore ai 21 anni, e sale all’85% per i nuclei con 4 figli e al 90% con 5 figli di età inferiore ai 21 anni e un ISEE inferiore ai 50000 euro.

: acquisto agevolato della prima casa con mutuo garantito all’80% per i giovani under 36 con ISEE fino a 40000 euro. La garanzia è estesa anche ai nuclei con almeno tre figli di età inferiore ai 21 anni, e sale all’85% per i nuclei con 4 figli e al 90% con 5 figli di età inferiore ai 21 anni e un ISEE inferiore ai 50000 euro. Bonus affitti per morosità incolpevole: i contribuenti in affitto e in difficoltà economica hanno diritto all’accesso al Fondo per la Morosità Incolpevole. L’agevolazione è gestita a livello ragionale e il limite ISEE cambia a seconda della regione o del comune di residenza.