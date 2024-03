Poste Italiane cerca personale | Se vuoi diventare postino manda subito il cv, è richiesto solo il diploma

Hai poco tempo per inviare il tuo CV: ecco in quali regioni Poste Italiane cerca collaboratori, e com’è strutturato il processo di selezione.

Se sei alla ricerca di una nuova opportunità lavorativa e hai il desiderio di diventare parte integrante di una delle più grandi realtà italiane, allora questa potrebbe essere la tua occasione.

Poste Italiane, l’azienda leader nel settore postale del nostro Paese, è in cerca di personale fresco e motivato.

Con un annuncio che mette in evidenza la facilità di accesso e la necessità di possedere solamente un diploma, l’opportunità di diventare postino è ora più accessibile che mai.

Se hai voglia di fare parte di una squadra dinamica e di metterti alla prova in un ambiente stimolante e variegato, invia subito il tuo curriculum vitae. Scopri come contribuire alla missione di Poste Italiane nel garantire un servizio postale efficiente e affidabile in tutta Italia.

Poste Italiane: ecco tutta la procedura per essere assunti

Poste Italiane, un’icona nel panorama italiano per la sua lunga storia nel settore della corrispondenza, della logistica e dei servizi finanziari, sta attualmente cercando nuovi postini da inserire nel proprio organico a partire dal mese di aprile. Le opportunità di impiego si estendono in diverse regioni d’Italia (nello specifico parliamo di Lombardia, Veneto, Piemonte, Valle d Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Umbria, Toscana, Liguria, Emilia-Romagna e Marche) offrendo una possibilità concreta di lavoro a chiunque abbia i requisiti richiesti. I criteri per candidarsi sono ragionevoli e accessibili a molti.

Non è richiesto un punteggio specifico al diploma di scuola media superiore o alla laurea, purché il candidato sia in possesso di uno di essi. Anche un’esperienza minima in ruoli simili può essere valutata positivamente. Inoltre, è essenziale avere una patente di guida valida per la conduzione dei veicoli aziendali. Per la provincia di Bolzano, è richiesto anche il patentino del bilinguismo, una considerazione importante data la particolare situazione linguistica della regione. I candidati idonei riceveranno un’email da “no-reply@test-toolkit.nl” per partecipare a un test di ragionamento logico online. Questa fase è cruciale per procedere nel processo di selezione. Il contratto offerto è a tempo determinato, con la durata da definire durante il colloquio.

Attenzione alla prova pratica: meglio non sbagliare

Coloro che supereranno con successo il test iniziale verranno contattati per ulteriori fasi di selezione, che includono una prova d’idoneità alla guida del motomezzo e un colloquio. La prova d’idoneità alla guida del motomezzo è particolarmente importante e sarà effettuata su un motomezzo 125 cc a pieno carico di posta. Questa fase è fondamentale, poiché il superamento di questa prova è una condizione imprescindibile per l’assunzione. È importante notare che sarà necessario presentare la documentazione adeguata che attesti il proprio titolo di studio al momento della prima convocazione presso la sede di Poste Italiane.

Se sei interessato a unirti al team di Poste Italiane come postino e rispetti i requisiti sopra menzionati, hai tempo fino al 24 marzo 2024 per inviare la tua candidatura. Non perdere questa opportunità di entrare a far parte di un’azienda rinomata e contribuire alla sua missione di servizio pubblico in tutta Italia.