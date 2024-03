Dichiarazione dei redditi, ricordati di detrarre i 540€ che ti spettano | La 104 parla chiaro

Lo sapevi che se percepisci la 104, ovvero l’invalidità, puoi richiedere un rimborso fino a 540 euro? Presta molta attenzione quando compili la dichiarazione dei redditi.

Tra i compiti più noiosi, ma allo stesso tempo importanti, che bisogna effettuare ogni anno c’è la presentazione della dichiarazione dei redditi. Questo tipo di dichiarazione si presenta all’Agenzia delle Entrate e serve, appunto, per dimostrare a quanto corrisponde il nostro reddito attuale. In questo modo, dichiarando stipendi, eredità e proprietà varie si calcola un importo e in base a quello si può accedere o meno a diversi benefici messi a disposizione dallo Stato.

La dichiarazione dei redditi serve anche per scalare dei tipi di spese speciali che si possono aver effettuato durante l’anno, per esempio quelle mediche. In base a tutto ciò che viene dichiarato, si calcola un importo, che può essere in positivo o in negativo e indica se dobbiamo o meno pagare qualcosa allo Stato. Allo stesso tempo potrebbe essere lo Stato a essere in debito con noi.

Dato che alcune spese possono essere scalate, si possono richiedere anche dei rimborsi e per questo è importante ricordarsi di segnalare bene tutto quando si compila la certificazione. In particolare, presta più attenzione se devi anche presentare un certificato di invalidità, noto anche come 104.

Dichiarazione dei redditi, cosa detrarre dalla 104

La 104 è un tipo di certificazione che attesta che un membro della famiglia è invalido al 100%, ovvero è disabile e non autonomo. Per questo tipo di situazioni, lo Stato mette a disposizione alcuni aiuti e per questo si possono detrarre diverse spese dalla dichiarazione dei redditi del 2024.

Ci sono diversi sgravi e in generale si può detrarre il 19% delle spese sostenute per l’assistenza a persone fragili entro una soglia di 2.100 euro annuali: questo permette di recuperare circa 399 euro al massimo. Ma quali sono i requisiti?

Bonus anziani, gli altri sgravi fiscali

Ovviamente possono approfittare di questi bonus solo le persone che hanno una certificazione di invalidità, ovvero la 104: si indicano le persone che per motivi di salute sono impossibilitate a compiere azioni quotidiane, considerate anche banali, in autonomia. Può presentare l’agevolazione sia il diretto interessato sia un parente e per ottenerla occorre prima presentare un certificato firmato da un medico.

Infine, un altro bonus è rappresentato dalle assicurazioni che coprono il rischio di morte o gravi disabilità e si applicano sempre al 19% sul 730 su un importo massimo di 750 euro. In questo modo si ottiene un rimborso massimo di 142 euro, che sommato ai 399 precedenti diventano 540 euro.