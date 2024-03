Con questo codice segreto attivi una nuova funzione sul tuo smartphone | Non la conosce nessuno

Lo sapevi che se inserisci questo codice segreto puoi sbloccare una funzione molto utile del tuo smartphone? In pochi la conoscono: ecco cosa devi fare.

Oggi possedere uno smartphone è diventato sicuramente fondamentale. Pensare di vivere quotidianamente senza poter navigare in Internet in modo agevole o senza comunicare con un sistema di messaggistica rapido ed efficiente come WhatsApp suona come un’assurdità. Ormai oggi siamo sempre connessi, che lo vogliamo o meno e tornare indietro sembra decisamente impossibile.

Regolarmente, tutte le aziende di elettronica introducono sul mercato nuovi modelli di smartphone, che possono presentare funzionalità diverse rispetto ai precedenti, oppure direttamente nuove e mai viste prima. Per esempio, c’è chi ha provato a vendere smartphone che si piegano (dato che ormai stanno diventando sempre più grandi o ingombranti) o addirittura che si “intrecciano” al polso modellandosi intorno, in modo da poterlo avere sempre con sé anche nei momenti in cui abbiamo entrambe le mani occupate.

Ovviamente, ci sono anche funzionalità nuove meno complesse di queste: per esempio, i modelli più recenti possono attivare questa funzione semplicemente inserendo un codice.

Smartphone, inserisci il codice per sbloccare la funzione segreta

Se avete aggiornato il vostro smartphone Android al sistema operativo più recente, vi consigliamo di sbloccare questa funzionalità che non conosce praticamente nessuno. Bisogna andare nella schermata dove solitamente si effettuano le chiamate e a quel punto digitare questi numeri: 2562 e cliccare sull’icona di chiamata.

A questo punto comparirà sullo schermo un messaggio di avviso che vi chiederà se avete intenzione di avviare il ripristino del vostro dispositivo. A questo punto dovrete solo scegliere o sì o no.

Smartphone, la nuova funzione per ripristinarlo più velocemente

Questa funzione serve per resettare il cellulare, ripristinando i dati di fabbrica e riportando il dispositivo a com’era al momento in cui lo avevate comprato. Si tratta di una funzione molto utile che potete effettuare, per esempio, se avete intenzione di rivendere il vostro smartphone o come ultima spiaggia per tentare di risolvere alcuni danni.

Ovviamente il reset e ripristino ai dati di fabbrica può essere effettuato anche in maniera tradizionale, agendo direttamente dalle impostazioni interne, ma questa funzione tramite l’inserimento del codice 2562 è decisamente più agevole. In questo modo, infatti, non si perde tempo a ricercare la funzionalità, cosa che può essere complessa se per errore avete impostato una lingua straniere che adotta dei caratteri non latini e che non comprendete: in questo modo, potrete facilmente resettare tutto e scegliere una nuova lingua. Mi raccomando, però: se non avete effettuato prima un back up, perderete per sempre tutti i vostri dati salvati.