Se ti trovi in auto da queste parti tieni gli occhi ben aperti | Per strada si muore come mosche

Una ricerca svela quali siano i paesi col più alto tasso di incidenti fatali: se guidi qui il rischio di morte aumenta vertiginosamente.

L’Europa, con la sua ricchezza di cultura, paesaggi mozzafiato e la comoda assenza di controlli alle frontiere, rimane una destinazione allettante per molti viaggiatori, soprattutto per coloro che amano esplorare le sue strade in auto.

Tuttavia, dietro il fascino di un road trip europeo si nascondono realtà che possono mettere a rischio la sicurezza di chi viaggia.

Una nuova ricerca ha illuminato queste realtà, mettendo in evidenza i paesi europei con le strade più pericolose e suggerendo agli automobilisti quali evitare per ridurre il rischio di incidenti.

Ecco svelati i risultati della ricerca.

Attento se pianifichi un viaggio in questi cinque paesi

Secondo i dati raccolti dalla Commissione Europea per la Sicurezza Stradale, la Romania si posiziona al vertice di questa classifica poco lusinghiera, con 86 morti per 1 milione di abitanti: un dato che solleva domande sullo stato della sicurezza stradale in questo paese e pone un campanello d’allarme per chiunque decida di attraversare le sue strade. Al secondo e terzo posto di questa triste graduatoria si collocano la Serbia e la Bulgaria, con rispettivamente 83 e 78 morti per 1 milione di abitanti. La presenza di questi paesi balcanici nella parte superiore della lista non sorprende, considerando le sfide che molte nazioni di questa regione affrontano in termini di infrastrutture e applicazione delle norme sulla sicurezza stradale.

Anche la Croazia, un’altra destinazione popolare per i viaggi in auto, si trova tra i paesi con le strade più pericolose, occupando il quarto posto con un tasso di mortalità significativo. Con il Portogallo a chiudere la top cinque con 61 morti per 1 milione di abitanti diventa evidente che il rischio non è limitato solo all’Europa orientale. Questa ricerca fornisce un importante avvertimento per i viaggiatori che pianificano un road trip attraverso il continente; evitare le strade dei paesi con un alto tasso di mortalità può contribuire in modo significativo a garantire un viaggio più sicuro e privo di incidenti.

In quali paesi europei si rischia meno?

Fortunatamente non ci sono solo cattive notizie. La stessa ricerca ha identificato anche i paesi con le strade più sicure d’Europa, offrendo alternative per chi è alla ricerca di avventure su quattro ruote. La Norvegia, la Svezia e il Regno Unito emergono come i leader in termini di sicurezza stradale, con tassi di mortalità molto più bassi rispetto ai loro omologhi europei. Questi paesi non solo offrono paesaggi spettacolari e una vasta gamma di attrazioni per i viaggiatori, ma garantiscono anche un ambiente più sicuro per esplorare le loro strade.

Tuttavia, non è sufficiente conoscere solo i dati sulla sicurezza stradale dei singoli paesi. È essenziale anche per i viaggiatori essere consapevoli delle leggi e delle regolamentazioni stradali in vigore nei paesi che attraverseranno, nonché adottare pratiche di guida sicure e responsabili durante tutto il viaggio. Ad esempio, rispettare i limiti di velocità, indossare sempre la cintura di sicurezza, evitare la guida sotto l’influenza dell’alcol o di sostanze stupefacenti e prestare attenzione alle condizioni meteorologiche e stradali sono solo alcune delle precauzioni che ogni automobilista dovrebbe prendere per garantire la sicurezza propria e degli altri utenti della strada.