Skiplagging, o come trovare i voli low cost che le compagnie non vogliono che tu veda | Funziona ma c’è un “ma”

Sei alla ricerca di un volo ma i prezzi sono alle stelle? Impara anche tu la tecnica dello skiplagging, il segreto delle compagnie aeree.

Con l’aumento dei viaggi in aereo, sempre più persone stanno adottando strategie creative per risparmiare sui costi dei voli.

Una di queste tattiche è il “sistema dei salti” (skiplagging), un metodo che sta guadagnando popolarità nonostante l’opposizione delle compagnie aeree.

Di fronte a costi sempre più vertiginosi sui voli o sulle opzioni aggiuntive per imbarcare i bagagli, le persone non tengono conto delle direttive delle compagnie.

Vediamo assieme come funziona il fenomeno dello skiplagging.

Skiplagging: cos’è, come funziona e perché conviene

Il concetto di skiplagging, noto anche come prenotazione di voli con città nascosta o biglietti gettati via, è semplice ma controverso. Consiste nel prenotare un volo con una destinazione finale diversa da quella desiderata, sfruttando tariffe più basse disponibili per altre destinazioni. Ad esempio, se qualcuno desidera volare da Orlando a New York ma i prezzi sono al di fuori del budget, potrebbe trovare un volo da Orlando a Richmond con scalo a New York a un prezzo più conveniente. In questo caso, il passeggero dovrebbe scendere a New York anziché continuare fino a Richmond, risparmiando così denaro.

Tuttavia, le compagnie aeree non vedono di buon occhio questa pratica, perché perdono denaro quando i passeggeri optano per lo skiplagging anziché prenotare voli diretti. In risposta, alcune compagnie hanno introdotto penalità per i passeggeri che adottano questa strategia, come la cancellazione dei voli e la riduzione dei punti fedeltà o delle miglia accumulate. Nonostante le sfide e le possibili conseguenze, sempre più viaggiatori stanno esplorando l’opzione dello skiplagging; alcuni siti web hanno reso questa pratica accessibile a un pubblico più ampio, offrendo voli a prezzi competitivi e promuovendo il concetto di risparmio estremo sulle tariffe aeree.

Un sito ti aiuta ad imparare come sfruttare questa tecnica

Nonostante la tentazione, è importante notare che lo skiplagging potrebbe non essere adatto a tutti i viaggiatori. Ci sono diverse considerazioni da tenere presente prima di adottare questa strategia; ad esempio, i passeggeri dovrebbero viaggiare leggeri, limitando il bagaglio a mano poiché i bagagli registrati verranno inviati alla destinazione finale del volo. Inoltre, questa strategia è più adatta per i voli solo andata, poiché saltare il secondo volo potrebbe causare problemi con la compagnia aerea e segnare il passeggero come assente.

Il fenomeno dello skiplagging continua a guadagnare popolarità tra i viaggiatori che cercano modi innovativi per risparmiare sui costi dei voli. Tuttavia, è importante valutare attentamente i rischi e le possibili conseguenze prima di decidere se questa strategia è adatta al proprio stile di viaggio e alle proprie esigenze. Con una comprensione approfondita delle implicazioni e delle regole delle compagnie aeree, i viaggiatori possono sfruttare al meglio le opportunità offerte dallo skiplagging per massimizzare i loro risparmi sui voli. Se vuoi saperne di più su questo fenomeno, trovi tutte le informazioni sul sito skiplagged.com.