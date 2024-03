Allarme bonifici: con questo movimento entri nella black list dall’Agenzia delle Entrate | Scattano di default i controlli

I bonifici bancari sono uno strumento utile e versatile, ma attenzione a non commettere errori: potreste far partire i controlli.

I bonifici bancari rappresentano uno degli strumenti finanziari più diffusi per lo spostamento di denaro tra conti correnti di soggetti diversi.

Con l’avvento del banking online e delle applicazioni mobile, queste transazioni sono diventate sempre più comuni e facili da effettuare.

Tuttavia, dietro questa semplicità si nasconde una serie di normative e controlli che regolano il loro uso, specialmente quando si parla di alcuni movimenti particolari.

Prestare attenzione alla correttezza e alla trasparenza delle operazioni finanziarie è fondamentale per evitare problemi e garantire il rispetto delle leggi vigenti: vediamo assieme come evitare qualsiasi problema.

È (davvero) una questione di importi?

In Italia, l’Agenzia delle Entrate gioca un ruolo cruciale nel monitorare e regolare le operazioni finanziarie, incluso il processo dei bonifici. Anche se non esiste un importo specifico che scatena automaticamente controlli da parte dell’Agenzia, movimenti di denaro considerati eccessivi rispetto al normale profilo finanziario del correntista possono innescare verifiche. Un aspetto fondamentale da tenere presente è la tracciabilità dei bonifici: per la loro natura di transazioni digitali, sono facilmente rintracciabili e verificabili dalle autorità competenti.

Pertanto, è importante prestare attenzione alla causale associata al bonifico, assicurandosi che sia chiara, dettagliata e corrispondente alla natura della transazione. Questo è particolarmente rilevante quando si tratta di movimenti di denaro consistenti, dove la mancanza di chiarezza potrebbe sollevare sospetti o provocare controlli più approfonditi.

Un occhio di riguardo anche alle transazioni estere

Un’altro scenario in cui l’Agenzia delle Entrate intensifica i controlli è nei bonifici con destinazione estera. Qui entrano in gioco regolamenti specifici, come la compilazione della Comunicazione Valutaria Statistica (CVS) per bonifici superiori a 12.500 euro. Anche i movimenti di denaro provenienti da conti esteri verso l’Italia sono soggetti a limiti e monitoraggio. Le banche sono tenute a segnalare alla Agenzia delle Entrate i bonifici in entrata che superano i 15.000 euro, garantendo così un maggiore controllo su movimenti finanziari internazionali.

È importante sottolineare che le normative in materia di bonifici non riguardano solo gli importi elevati. Anche transazioni di modesta entità interne al paese possono essere soggette a segnalazioni, come nel caso dei bonifici superiori a 5.000 euro che devono essere comunicati all’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia. Tuttavia, è fondamentale chiarire che la segnalazione di un bonifico non implica automaticamente l’avvio di un’indagine fiscale. L’Agenzia delle Entrate, oltre a ricevere segnalazioni dalle banche, dispone di strumenti come l’Anagrafe dei conti correnti per monitorare i flussi finanziari. I controlli effettivi vengono attivati solo in caso di sospetti di attività illecite o evasione fiscale.