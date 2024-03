Se sposti la residenza in questo Paese il vantaggio fiscale è enorme, per tutti: lavoratori e pensionati pagano solo il 10%

Che tu sia un imprenditore o un pensionato, se vuoi vivere nella totale serenità fiscale esiste un paradiso inesplorato che ti aspetta.

Scoprire un luogo in cui le imposte si riducono drasticamente è il sogno di molti contribuenti.

In un contesto globale in cui le tasse possono rappresentare un’onere significativo, l’idea di trasferirsi in un Paese con agevolazioni fiscali può essere allettante.

E se vi dicessimo che esiste un luogo dove lavoratori e pensionati godono di un tasso fiscale fisso del 10%? Sembra un miraggio, ma è una realtà geograficamente molto vicina.

Questa politica fiscale aggressiva attira molti individui in cerca di vantaggi finanziari, ma è essenziale esaminare attentamente tutti gli aspetti prima di prendere una decisione importante su dove trasferirsi.

Una scelta intelligente per gli imprenditori…

La Bulgaria si sta rapidamente affermando come un’opzione di primo piano per coloro che cercano un ambiente fiscale favorevole per avviare o trasferire le proprie attività commerciali. Questo paese dell’Unione Europea offre una serie di vantaggi che lo distinguono dagli altri membri comunitari. Uno dei punti salienti del sistema fiscale bulgaro è rappresentato dalle varie forme societarie disponibili e dai relativi vantaggi fiscali. Tra queste, le opzioni più comuni sono la OOD, simile alla Srl italiana, la EOOD, variante unipersonale della OOD, e la AD, paragonabile alla Spa italiana. Ognuna di queste forme societarie offre caratteristiche specifiche che si adattano alle esigenze imprenditoriali, garantendo al contempo una tassazione competitiva.

La Bulgaria si distingue per l’applicazione di una flat tax del 10% sia sui redditi aziendali che su quelli personali, una delle aliquote più basse in Europa. Questo tasso unico semplifica notevolmente la pianificazione fiscale e riduce il carico fiscale complessivo, incoraggiando gli investimenti e la crescita economica nel paese. Inoltre, l’aliquota IVA standard del 20%, ridotta al 9% per specifici servizi, contribuisce a rendere la Bulgaria un luogo ancora più attraente per gli investimenti e il turismo.

…e un paradiso pensionistico per gli italiani

Per beneficiare della tassazione bulgara, è necessario soddisfare certi criteri di residenza fiscale, tra cui il domicilio permanente nel paese e la presenza per oltre 183 giorni all’anno. Questi requisiti sono fondamentali per determinare l’applicabilità della flat tax e garantire che il contribuente mantenga i propri interessi vitali nel territorio bulgaro. Un altro vantaggio significativo offerto dalla Bulgaria riguarda i pensionati, che possono godere di una flat tax del 10% sul loro reddito, inclusa la pensione. Questo, unito al costo della vita relativamente basso e alla qualità dell’ambiente, rende la Bulgaria una destinazione attraente per coloro che cercano una pensione confortevole e serena.

La costituzione di una società in Bulgaria è un processo semplificato, che non richiede l’intervento di un notaio. Tuttavia, è consigliabile consultare esperti legali e commercialisti per navigare efficacemente nel sistema fiscale bulgaro e garantire la conformità alle normative locali. La facilità di costituzione rappresenta un ulteriore incentivo per gli imprenditori che desiderano sfruttare le opportunità offerte dal contesto fiscale bulgaro.