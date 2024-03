Assegno di inclusione: ora che ce l’hai non puoi più comprarti alcuni vestiti | Ti vanno a guardare nell’armadio

Questa specifica dell’utilizzo dell’assegno di inclusione fa già discutere: impossibile acquistare vestiti, ecco tutti i dettagli.

Il recente decreto ministeriale del 27 dicembre 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale lo scorso 6 marzo, ha aperto nuove possibilità per i beneficiari dell’Assegno di Inclusione.

Tra le novità più significative, c’è la possibilità di utilizzare questo sostegno anche per l’acquisto di abbigliamento, calzature e accessori.

Sebbene le regole di spesa dell’Assegno di Inclusione richiamino in larga parte quelle del Reddito di Cittadinanza, è importante notare che esistono alcune distinzioni.

Il legislatore ha delineato un elenco di beni vietati, consentendo l’acquisto di tutto ciò che non ne fa parte. Vediamo quali sono gli articoli che non potrai acquistare.

Puoi fare shopping, ma ci sono delle limitazioni…

La domanda che molti si pongono è se sia possibile fare shopping con l’Assegno di Inclusione. La risposta è sì, ma ci sono dei limiti da considerare. Sebbene la maggior parte degli abiti, accessori e calzature siano acquistabili, esistono alcune restrizioni legate alla carta stessa, che potrebbero limitarne l’utilizzo. L’Assegno di Inclusione può essere utilizzato per l’acquisto di abbigliamento indipendentemente dal prezzo. Contrariamente alla convinzione comune che sia destinato esclusivamente all’acquisto di beni di prima necessità, il sostegno mensile può essere impiegato anche per l’acquisto di capi firmati e costosi.

Tuttavia, ciò non significa che si possa acquistare qualsiasi tipo di abbigliamento. Gli articoli di pellicceria e gioielleria sono esplicitamente vietati dalla normativa. Quindi, mentre è possibile acquistare scarpe, abiti, cappotti, pantaloni, giacche, camicie e accessori come cappelli e sciarpe, è assolutamente vietato l’acquisto di pellicce e gioielli.

La lista completa dei limiti di utilizzo

Inoltre, ci sono delle restrizioni sul modo in cui la carta può essere utilizzata. Per prevenire che i fondi vengano spesi su piattaforme di e-commerce, la normativa stabilisce che la carta non può essere utilizzata per gli acquisti online. Inoltre, l’Assegno di Inclusione può essere speso solo in Italia, quindi non è possibile utilizzarlo per fare acquisti all’estero. È fondamentale anche tenere presente che l’Assegno di Inclusione può essere utilizzato solo presso gli esercizi commerciali convenzionati con il circuito Mastercard e tramite pagamento Pos. Questo significa che i beneficiari devono fare attenzione a dove e come utilizzano la carta per evitare eventuali problemi o restrizioni.

L’Assegno di Inclusione offre nuove opportunità per i beneficiari, ma è importante essere consapevoli delle regole e delle limitazioni associate al suo utilizzo per l’acquisto di abbigliamento e accessori. Rispettare tali regole garantirà che i fondi siano utilizzati in modo appropriato e che i beneficiari possano trarre il massimo vantaggio da questo sostegno finanziario.