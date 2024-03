Questi elettrodomestici ti succhiano il 10% della luce che paghi anche quando sono spenti

Si chiamano “vampiri energetici”, e sono quegli elettrodomestici che succhiano energia anche senza essere collegati: ecco come combatterli.

Nelle nostre case moderne, gli elettrodomestici sono parte integrante della nostra vita quotidiana.

Tuttavia, c’è un nemico silenzioso che si insinua nelle nostre bollette e nel nostro impatto ambientale: il consumo energetico invisibile, noto anche come “vampiro energetico”.

Molti di noi credono erroneamente che spegnere gli elettrodomestici li isoli dal consumo energetico. La realtà, purtroppo, è ben diversa.

Anche quando gli apparecchi sono spenti o in modalità standby, continuano a consumare energia, contribuendo in modo significativo alla nostra bolletta elettrica e all’impatto ambientale complessivo.

I principali colpevoli del vampirismo energetico

Secondo l’Agenzia Internazionale dell’Energia, in una casa media, gli elettrodomestici spenti o in standby consumano circa 1,6 chilowattora al giorno, rappresentando tra il 5% e il 10% del totale dell’energia utilizzata. Questo è un costo nascosto che pesa sulle nostre finanze e sull’ambiente. Ma quali sono gli apparecchi che contribuiscono a questo consumo invisibile? Tra i principali colpevoli ci sono i decoder TV, i computer portatili e desktop, e una serie di altri dispositivi apparentemente innocui come caffettiere, console per videogiochi e caricabatterie dei telefoni cellulari.

I decoder TV, soprattutto quelli con funzionalità di registrazione, sono tra i peggiori trasgressori, insieme ai computer portatili che continuano a consumare energia quando sono collegati al caricatore, anche se spenti. Anche i computer desktop, in particolare quando lasciati in modalità di ibernazione, contribuiscono significativamente al consumo energetico. Tuttavia, non sono solo gli apparecchi elettronici sofisticati a essere incolpati. Anche gli elettrodomestici apparentemente semplici, come le caffettiere e i microonde, contribuiscono al consumo vampiro se rimangono collegati alla presa di corrente. Fortunatamente, ci sono diverse strategie che possiamo adottare per combattere questo consumo invisibile e ridurre la nostra bolletta energetica.

foto 2

Le soluzioni per allontanare il vampiro energetico

In primo luogo, la disconnessione diretta degli apparecchi è un passo fondamentale. Semplicemente staccare dalla presa di corrente gli elettrodomestici che non utilizziamo elimina completamente il loro consumo energetico. In secondo luogo, l’acquisto di elettrodomestici a basso consumo energetico è una soluzione efficace. Dispositivi con certificazioni di efficienza energetica, come il marchio ENERGY STAR, sono progettati per ridurre il consumo energetico senza compromettere le prestazioni.

Infine, regolare correttamente le impostazioni energetiche dei nostri dispositivi può fare la differenza. Ridurre il tempo di standby, disattivare funzionalità non necessarie e utilizzare prese multiple con interruttori e sensori di movimento sono tutti modi per ridurre il consumo vampiro. Combattere il vampiro energetico non è solo una questione di risparmio finanziario, ma anche di responsabilità ambientale. Ogni piccolo passo verso una maggiore efficienza energetica contribuisce a proteggere il nostro pianeta per le generazioni future.