Come sapere se i distributori ti stanno vendendo benzina adulterata | Con questo trucco lo scopri subito

Lo sapevi che c’è un metodo molto semplice per scoprire se stai acquistando dai distributori della benzina “adulterata”, cioè che è stata modificata? Ecco cosa devi fare.

Negli ultimi anni il prezzo della benzina è cambiato più volte, raggiungendo talvolta anche dei picchi incredibili. Il gasolio e il petrolio sono arrivati a costare tantissimo a causa di diverse problematiche economiche e sociali e oggi di fatto le persone non si recano mai troppo volentieri ai distributori per fare il pieno.

Nonostante le misure del governo, infatti, per molti i prezzi di materie fondamentali come benzina, gas e luce continuano a essere proibitivi e quindi appare logico che ci dovrà essere presto una nuova riforma a riguardo. Nel frattempo, per non farci mancare nulla, alcune persone hanno iniziato a contaminare la benzina venduta ai distributori.

Con “contaminare” si intende che alla benzina è stata aggiunta dell’acqua e si tratta in tutto e per tutto di una truffa. Ecco dove sta succedendo e come si può fare per non cadere in inganno.

Benzina contraffatta, perché succede

Negli ultimi mesi si sente parlare spesso di truffe ai distributori automatici. Di fatto automobilisti e motociclisti si recano per fare il pieno, ma alla loro benzina viene aggiunta dell’acqua. La benzina viene allungata e questo provoca tantissimi danni. Non solo la persona paga ma di fatto non paga quanta benzina ha effettivamente acquistato, ma poi rischia di avere seri danni al proprio veicolo.

Se si aggiunge l’acqua in un’auto o in una moto dove invece dovrebbe andare solo il carburante si rischia di causare danni economici serissimi, che possono arrivare a costare anche diverse migliaia di euro. A volte non è neanche un malvivente a farlo apposta, ma può capitare che nelle pompe si sia condensata dell’acqua a causa di piogge o lavaggi e che poi si mescoli al carburante.

Benzina adulterata, come accorgersene prima

Per fortuna, distinguere della benzina “pura” da una che è stata adulterata, e quindi allungata e contaminata dall’acqua non è difficile, anzi è molto semplice. Il colore, infatti, cambia completamente. Il colore del gasolio, infatti, è tipicamente giallastro, mentre invece quello a cui è stata aggiunta dell’acqua appare di un colore biancastro, quasi simile al latte.

Un motore che è stato rovinato dalla contaminazione dell’acqua può essere riparato facilmente, ma queste riparazioni possono arrivare a costare anche cifre notevoli. Per questo, fate sempre attenzione quando fate il pieno alla vostra auto perché potrebbe essere rimasta incastrata dell’acqua nella pompa.